SEGURANÇA

Prefeitura inaugura contenção de encosta em Tancredo Neves

Primeira entrega do ano recebeu investimento de R$3,3 milhões

A prefeitura de Salvador inaugurou, nesta quinta-feira (2), uma contenção de encosta na Rua Porto Alegre, em Tancredo Neves. A intervenção, que inclui a aplicação de 1.190 m² de estrutura em solo grampeado, também conta com serviços complementares, como passeio em concreto e construção de meio-fio. O investimento foi de R$3,3 milhões.

“Esta é a proteção de encosta de número 544 que fizemos nos últimos anos, com a finalidade de trazer segurança, paz e tranquilidade para as famílias que moram tanto em cima quanto na parte debaixo da encosta. Nós vamos seguir investindo em obras do tipo", celebrou o prefeito Bruno Reis.