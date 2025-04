MORADIA

Morar Melhor entrega mais 106 casas reformadas no Arraial do Retiro

Iniciativa da prefeitura de Salvador já beneficiou mais de 56 mil famílias

A noite desta quarta-feira (9) marcou a entrega de 106 casas reformadas pelo programa Morar Melhor no Arraial do Retiro, em Salvador. Durante a cerimônia, o prefeito Bruno Reis destacou como a iniciativa transforma a realidade das famílias sem que precisem mudar de endereço. "Dona Jacira agora dorme em paz, com tranquilidade, passou a morar com dignidade", disse, ao relatar o caso de uma moradora que vive há 30 anos no bairro. >