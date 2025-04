EDUCAÇÃO

Prefeitura de Salvador entrega escola reconstruída na Mata Escura com ampliação de vagas

Unidade, fundada em 1974, teve investimento de R$ 15 milhões e capacidade aumentada em 174%

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta segunda-feira (7) a Escola Municipal Maria Constança, no bairro da Mata Escura, totalmente reconstruída. A unidade, fundada em 1974, teve sua capacidade ampliada de 200 para 700 alunos por turno, um aumento de 174%. O investimento foi de R$ 15 milhões. >

A escola oferecerá ensino em tempo integral, com turmas do Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O novo prédio tem 3,5 mil metros quadrados de área construída, com 21 salas de aula climatizadas, acessibilidade, quadra poliesportiva, laboratório de informática, salas de atendimento especializado e sistema de energia solar. >