FÉ

Quaresma: prefeito Bruno Reis participa de caminhada religiosa rumo ao Bonfim

“Agradecer e pedir sabedoria”, disse o gestor de Salvador

O prefeito Bruno Reis participou, na manhã deste domingo (23), da Caminhada Penitencial, promovida pela Arquidiocese de Salvador. O evento reuniu cerca de 200 mil pessoas numa peregrinação rumo à Basílica Santuário Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada. A programação envolveu três templos religiosos da cidade, onde os fiéis participaram de missas, antes de iniciarem o trajeto, com saídas da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, Paróquia Nossa Senhora das Dores e Paróquia Nossa Senhora dos Mares. >

“Estamos no período da Quaresma e a Caminhada Penitencial faz parte de todo esse calendário religioso da nossa cidade. É o momento de todos nós agradecermos a Deus por tudo, de pedir sabedoria, pedir que ilumine nossa caminhada. Este evento cresce a cada ano, sendo mais um dentre tantos outros que mobilizam pessoas para nossa cidade. Peregrinos e fiéis de diversos cantos da Bahia e até do Brasil vêm participar desta celebração”, destacou o prefeito. “A gente sabe o quanto essas celebrações têm a capacidade de atrair visitantes, que acabam consumindo os serviços da cidade. Isso consequentemente também gera oportunidades de emprego e renda para os soteropolitanos”, acrescentou.>

Antes de iniciar a caminhada, o chefe do Executivo municipal marcou presença na missa presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha, na frente da Basílica da Conceição da Praia. Ele esteve acompanhado da primeira-dama, Rebeca Cardoso, e de vereadores. Após o ato, cinco padres conduziram carros de som pelo trajeto da caminhada, oportunidade em que os fiéis carregaram a cruz penitencial, com seis metros de comprimento e três metros de largura, até o ponto de chegada, no Bonfim.>