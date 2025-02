SECRETARIADO

Bruno Reis sugere maior participação do PSDB na prefeitura de Salvador

Bruno Reis nomeou Rodrigo Alves, vinculado ao PSDB, como secretário da Saúde nesta segunda-feira (10)

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) sugeriu maior participação do PSDB na prefeitura de Salvador. A declaração ocorreu durante o evento que oficializou a nomeação de Rodrigo Alves, vinculado à sigla, como secretário da Saúde de Salvador , na manhã desta segunda-feira (10), no Palácio Thomé de Souza. >

“O PSDB tem grandes quadros, tem condições de contribuir em todas as áreas da cidade. Como eu disse para vocês aqui, tem uma relação de uma vida, de confiança (com o PSDB). O PSDB quer o melhor para cidade, o melhor para as pessoas, o melhor para nossa gestão e, naturalmente, por ter grandes quadros, vão contribuir em outras áreas”, disse o gestor municipal. >