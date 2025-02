MUDANÇA NO SECRETARIADO

Rodrigo Alves é anunciado como novo secretário de Saúde de Salvador

Alexandre Reis deixa a pasta após oito meses

"Fica aqui o meu compromisso de somar esforços com essa equipe, sob a liderança do nosso prefeito Bruno, da nossa vice-prefeita Ana Paula e, por último, um agradecimento especial ao PSDB que está aqui hoje presente com nossos deputados vereadores, nosso presidente da Câmara. Então, é um dia de agradecimento", disse o novo secretário.>

A mudança na secretaria oficializa a saída de Alexandre Reis da pasta, que foi escolhido como secretário em junho do ano passado após a vice-prefeita Ana Paula Matos deixar o cargo para disputar as eleições municipais de 2024. O evento de posse contou a presença do deputado federal Adolfo Viana (PSDB), do presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), entre outros aliados do gestor municipal.>