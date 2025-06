PROMESSAS

'O PT se elegeu prometendo ponte, Porto Sul e Fiol, e 20 anos depois não tem nada entregue', afirma Bruno Reis

Prefeito de Salvador rebateu, nesta quinta-feira (5), o senador Jaques Wagner

Pombo Correio

Publicado em 5 de junho de 2025 às 17:29

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Divulgação/PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, rebateu nesta quinta-feira (5) o senador Jaques Wagner, lembrando que ele e o PT chegaram ao Governo do Estado em 2006 prometendo entregar três grandes obras na Bahia: o Porto Sul, em Ilhéus, a Ponte Salvador-Itaparica e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Ele destacou que, após duas décadas no poder, nada ainda foi entregue. "Aí eu pergunto: 20 anos é tempo suficiente para executar esses projetos? É claro que é. Então, o que falta? Capacidade e competência", afirmou. >

"A ferrovia começou as obras, e agora estão aí, paralisadas. O Porto Sul não tem uma alvenaria construída, um pilar, uma base de concreto. E a ponte, até agora, o que tem é sondagem. Que, inclusive, apontou que as rochas abaixo do mar são maleáveis e terão que fazer reajustes no projeto, ou seja, aditivos. Sou a favor da ponte, a favor do Porto Sul, a favor da Fiol, de todas as obras que o governo realiza em Salvador. Mas, efetivamente, as três principais promessas do PT, depois de 20 anos, não foram entregues", disse.>

Bruno Reis também lembrou que, nesses 20 anos no poder, o PT teve o apoio do mesmo partido no Governo Federal em pelo menos 14 anos - algo que os petistas apontam como fundamental para tirar obras do papel. “Eu tenho 5 anos como prefeito, todos sem apoio de governador ou de presidente, e vejam como Salvador se transformou com grandes obras. Então não tem justificativas, não adianta procurar culpados, o que falta é competência e capacidade. E aí as promessas seguem. Essa é a realidade da Bahia, que o povo vai julgar no ano que vem”, completou.>

O prefeito ainda disse que, no seu governo, prefere divulgar as obras quando estão prontas para iniciar, justamente para não criar falsas expectativas na população. “Vocês nunca me viram convocar imprensa para assinar ordem para a licitação do projeto. Por que? Porque pode ser que o projeto indique que a obra não é viável, por exemplo. Com todo respeito, e quero, e torço muito, mas o Governo do Estado está chamando a imprensa para lançar uma licitação para levar o metrô até o Campo Grande. Uma obra importantíssima, mas antes tinha que executar o projeto, ter certeza de que é viável, ter mais ou menos uma estimativa do valor, e só depois criar a expectativa nas pessoas”, disse.>

"Estou vindo falarem aí de um VLT Salvador-Alagoinhas… Sem ter um estudo, um traçado definido. Por onde vai passar? Aí depois que o governo está derretendo, com a desaprovação maior do que a aprovação, querem culpar a oposição. Eles criam sonhos, expectativas, mexem com o sentimento das pessoas, sem ter a certeza de que o projeto é viável e que será entregue. Diferentemente deles, eu chamo a imprensa para participar da ordem de serviço para começar a obra", completou Bruno Reis.>