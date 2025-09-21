BRASIL

Atleta de kitesurf morre afogado após linha enrolar no pescoço durante competição em praia no Ceará

Organização anunciou em nota publicada no Instagram o cancelamento do festival

Wladmir Pinheiro

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 15:54

Instrutor e atleta de kitesurf Victor Vilela Crédito: Reprodução

O instrutor e atleta de kitesurf Victor Vilela morreu, neste sábado (20), durante uma competição no Tatajuba Kite Festival 2025, em Camocim, no interior do Ceará. De acordo com a Polícia Civil, Victor se afogou durante a prova.

Testemunhas informaram que a linha do kite se enroscou no pescoço de Victor, o que causou sua queda do equipamento, segundo o g1 Ceará. A Delegacia de Camocim investiga o caso.

Nas redes sociais, participantes do evento apontaram a falta de itens de segurança, como moto aquática, guarda-vidas, socorristas e UTI móvel, que fazem parte de protocolos internacionais para práticas em águas abertas. O CORREIO tentou contato com a organização do evento, mas não conseguiu retorno.

Após o acidente, a organização anunciou em nota publicada no Instagram o cancelamento do festival, que teria ainda provas de Kite Race e Big Air.