Tarot desta sexta (21 de novembro) revela alertas, reviravoltas e oportunidades para os signos

Cartas apontam decisões importantes, viradas rápidas e mensagens do universo para cada signo hoje

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:19

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot desta sexta-feira (21) chega com um clima de movimento, revelações e ajustes necessários. A leitura do dia indica que pequenos gestos podem alterar o rumo da semana, enquanto conversas pendentes ganham clareza e situações travadas começam a andar. Segundo a interpretação das cartas, não é um dia para agir com pressa, mas para escolher com atenção o melhor caminho.

A seguir, o panorama energético para cada signo neste 21 de novembro.

Áries - A Força

A carta indica domínio emocional e consciência. A impulsividade pode atrapalhar.

Conselho agir com calma garante resultados melhores.

Touro - O Sol

O dia traz boas notícias, especialmente no campo financeiro e profissional.

Conselho comemore suas conquistas, mesmo as discretas.

Tarot por Shutterstock
Gêmeos - A Sacerdotisa

Informações guardadas ou conversas adiadas podem surgir. Intuição forte.

Conselho observar mais e falar menos será decisivo.

Câncer - O Carro

Avanço rápido em pendências, tarefas e decisões importantes.

Conselho siga adiante, mesmo que o ritmo seja moderado.

Leão - O Mundo

Ciclo se completa e algo esperado se resolve.

Conselho finalize o que foi deixado para depois.

Virgem - O Eremita

Dia de reflexão e interiorização. A mente pede descanso.

Conselho priorize o essencial e dê espaço ao silêncio.

Libra - A Justiça

Negociações se equilibram e situações burocráticas ganham direção.

Conselho tome decisões com clareza e pragmatismo.

Escorpião - A Morte

Mudanças inevitáveis se revelam positivas no longo prazo.

Conselho permita que o novo entre.

Sagitário - A Estrela

Dia abençoado por sorte, proteção e oportunidades espontâneas.

Conselho confie no caminho, mesmo sem garantias.

Capricórnio - O Imperador

Força, disciplina e comando marcam o dia.

Conselho liderar com flexibilidade evita conflitos.

Aquário - A Roda da Fortuna

Reviravolta inesperada movimenta planos e decisões.

Conselho aproveite as oportunidades rápidas.

Peixes - A Lua

Sensibilidade elevada e intuição aguçada.

Conselho observe sinais sutis e leia as entrelinhas.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

