Tarot desta sexta (21 de novembro) revela alertas, reviravoltas e oportunidades para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:19
O Tarot desta sexta-feira (21) chega com um clima de movimento, revelações e ajustes necessários. A leitura do dia indica que pequenos gestos podem alterar o rumo da semana, enquanto conversas pendentes ganham clareza e situações travadas começam a andar. Segundo a interpretação das cartas, não é um dia para agir com pressa, mas para escolher com atenção o melhor caminho.
A seguir, o panorama energético para cada signo neste 21 de novembro.
Áries - A Força
A carta indica domínio emocional e consciência. A impulsividade pode atrapalhar.
Conselho agir com calma garante resultados melhores.
Touro - O Sol
O dia traz boas notícias, especialmente no campo financeiro e profissional.
Conselho comemore suas conquistas, mesmo as discretas.
Tarot
Gêmeos - A Sacerdotisa
Informações guardadas ou conversas adiadas podem surgir. Intuição forte.
Conselho observar mais e falar menos será decisivo.
Câncer - O Carro
Avanço rápido em pendências, tarefas e decisões importantes.
Conselho siga adiante, mesmo que o ritmo seja moderado.
Leão - O Mundo
Ciclo se completa e algo esperado se resolve.
Conselho finalize o que foi deixado para depois.
Virgem - O Eremita
Dia de reflexão e interiorização. A mente pede descanso.
Conselho priorize o essencial e dê espaço ao silêncio.
Libra - A Justiça
Negociações se equilibram e situações burocráticas ganham direção.
Conselho tome decisões com clareza e pragmatismo.
Escorpião - A Morte
Mudanças inevitáveis se revelam positivas no longo prazo.
Conselho permita que o novo entre.
Sagitário - A Estrela
Dia abençoado por sorte, proteção e oportunidades espontâneas.
Conselho confie no caminho, mesmo sem garantias.
Capricórnio - O Imperador
Força, disciplina e comando marcam o dia.
Conselho liderar com flexibilidade evita conflitos.
Aquário - A Roda da Fortuna
Reviravolta inesperada movimenta planos e decisões.
Conselho aproveite as oportunidades rápidas.
Peixes - A Lua
Sensibilidade elevada e intuição aguçada.
Conselho observe sinais sutis e leia as entrelinhas.