Quem é Leticia Prisco, diretora de TV e nova namorada de Heloísa Périssé

Heider Sacramento
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:50
Heloísa Périssé está vivendo um novo capítulo na vida pessoal. A atriz, que assumiu publicamente o namoro com a diretora de TV Leticia Prisco, engatou o romance de forma reservada, após as duas se aproximarem durante as gravações da segunda temporada de Tem que Suar, do Multishow.
Heloisa Périssé assume novo romance
O relacionamento começou ainda no fim de 2024, segundo pessoas próximas. Antes da confirmação, Heloísa e Leticia já circulavam juntas em eventos e ambientes culturais. Após a notícia ganhar repercussão, a atriz confirmou o namoro ao portal Hugo Gloss.
Leticia Prisco, de 46 anos, é carioca e uma das diretoras mais atuantes do Multishow. No canal, já comandou produções como Dono do Lar, Tem que Suar, A Vila e Vai que Cola. No cinema, trabalhou como assistente de direção de nomes consagrados, entre eles Walter Salles e Anna Muylaert.
Discreta nas redes sociais, Leticia é reconhecida nos bastidores pela sensibilidade artística e pelo olhar apurado para comédia e dramaturgia popular.
O namoro marca também uma fase de renovação na vida de Heloísa. A artista estava solteira desde o fim do casamento com o diretor Mauro Farias, pai de sua filha caçula, Tontom. Antes dele, ela foi casada com o ator Lug de Paula, com quem teve a primogênita, Luisa.