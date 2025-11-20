Acesse sua conta
Quem é Leticia Prisco, diretora de TV e nova namorada de Heloísa Périssé

Atriz vive romance discreto com profissional do Multishow, com quem se aproximou nos bastidores de Tem que Suar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:50

Heloisa Périssé assume novo romance e celebra fase de recomeço
Heloisa Périssé assume novo romance e celebra fase de recomeço Crédito: Reprodução

Heloísa Périssé está vivendo um novo capítulo na vida pessoal. A atriz, que assumiu publicamente o namoro com a diretora de TV Leticia Prisco, engatou o romance de forma reservada, após as duas se aproximarem durante as gravações da segunda temporada de Tem que Suar, do Multishow.

O relacionamento começou ainda no fim de 2024, segundo pessoas próximas. Antes da confirmação, Heloísa e Leticia já circulavam juntas em eventos e ambientes culturais. Após a notícia ganhar repercussão, a atriz confirmou o namoro ao portal Hugo Gloss.

Quem é Leticia Prisco

Leticia Prisco, de 46 anos, é carioca e uma das diretoras mais atuantes do Multishow. No canal, já comandou produções como Dono do Lar, Tem que Suar, A Vila e Vai que Cola. No cinema, trabalhou como assistente de direção de nomes consagrados, entre eles Walter Salles e Anna Muylaert.

Discreta nas redes sociais, Leticia é reconhecida nos bastidores pela sensibilidade artística e pelo olhar apurado para comédia e dramaturgia popular.

O namoro marca também uma fase de renovação na vida de Heloísa. A artista estava solteira desde o fim do casamento com o diretor Mauro Farias, pai de sua filha caçula, Tontom. Antes dele, ela foi casada com o ator Lug de Paula, com quem teve a primogênita, Luisa.

Tags:

Casal Namoro Atriz Relacionamentos Heloísa Périssé

