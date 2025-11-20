APAIXONADA

Quem é Leticia Prisco, diretora de TV e nova namorada de Heloísa Périssé

Atriz vive romance discreto com profissional do Multishow, com quem se aproximou nos bastidores de Tem que Suar

Heider Sacramento

20 de novembro de 2025

Heloisa Périssé assume novo romance e celebra fase de recomeço

Heloísa Périssé está vivendo um novo capítulo na vida pessoal. A atriz, que assumiu publicamente o namoro com a diretora de TV Leticia Prisco, engatou o romance de forma reservada, após as duas se aproximarem durante as gravações da segunda temporada de Tem que Suar, do Multishow.

O relacionamento começou ainda no fim de 2024, segundo pessoas próximas. Antes da confirmação, Heloísa e Leticia já circulavam juntas em eventos e ambientes culturais. Após a notícia ganhar repercussão, a atriz confirmou o namoro ao portal Hugo Gloss.

Quem é Leticia Prisco

Leticia Prisco, de 46 anos, é carioca e uma das diretoras mais atuantes do Multishow. No canal, já comandou produções como Dono do Lar, Tem que Suar, A Vila e Vai que Cola. No cinema, trabalhou como assistente de direção de nomes consagrados, entre eles Walter Salles e Anna Muylaert.

Discreta nas redes sociais, Leticia é reconhecida nos bastidores pela sensibilidade artística e pelo olhar apurado para comédia e dramaturgia popular.