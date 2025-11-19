CONFIRA

Ivete Sangalo grava com Shawn Mendes, na Gamboa de Baixo, em Salvador

Os dois foram vistos em um barco com um cinegrafista

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:56

Shawn Mendes e Ivete passaram tarde na Gamboa de Baixo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Quem ansiava por um feat musical entre Ivete Sangalo e seu mais novo “filho”, com tem sido chamado o cantor canadense Shawn Mendes, pode ficar tranquilo.

Os foram vistos em um dos bares mais conhecidos da capital baiana, o Bar da Mônica, na Gamboa de Baixo, que fica próximo ao prédio de luxo Morada dos Cardeais, onde Ivete mora no Corredor da Vitória, e onde também o Shawn Mendes ficou hospedado.

Antes de ir ao bar, Ivete compartilhou um registro em frente ao espelho de um quarto, com o mar como pano de fundo, em que usa um vestido branco e óculos de sol, o mesmo look que foi vista com Shawn Mendes, na tarde desta quarta-feira (19).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Shawn Mendes e Ivete descendo as escadarias da comunidade, passando pelo icônico bar. Logo em seguida, eles subiram em um pequeno barco, por onde navegaram pela Baía de Todos-os-Santos na companhia de um cinegrafista.