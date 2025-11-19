Acesse sua conta
Ivete Sangalo grava com Shawn Mendes, na Gamboa de Baixo, em Salvador

Os dois foram vistos em um barco com um cinegrafista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:56

Shawn Mendes e Ivete passaram tarde na Gamboa de Baixo
Shawn Mendes e Ivete passaram tarde na Gamboa de Baixo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Quem ansiava por um feat musical entre Ivete Sangalo e seu mais novo “filho”, com tem sido chamado o cantor canadense Shawn Mendes, pode ficar tranquilo.

Os foram vistos em um dos bares mais conhecidos da capital baiana, o Bar da Mônica, na Gamboa de Baixo, que fica próximo ao prédio de luxo Morada dos Cardeais, onde Ivete mora no Corredor da Vitória, e onde também o Shawn Mendes ficou hospedado.

Antes de ir ao bar, Ivete compartilhou um registro em frente ao espelho de um quarto, com o mar como pano de fundo, em que usa um vestido branco e óculos de sol, o mesmo look que foi vista com Shawn Mendes, na tarde desta quarta-feira (19).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Shawn Mendes e Ivete descendo as escadarias da comunidade, passando pelo icônico bar. Logo em seguida, eles subiram em um pequeno barco, por onde navegaram pela Baía de Todos-os-Santos na companhia de um cinegrafista.

Shawn Mendes carregava um violão. Relatos nas redes sociais também citam que chegou a ocorrer uma passagem de som durante a visita de Ivete e Shawn Mendes.

