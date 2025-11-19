Ivete Sangalo grava com Shawn Mendes, na Gamboa de Baixo, em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:56
Quem ansiava por um feat musical entre Ivete Sangalo e seu mais novo “filho”, com tem sido chamado o cantor canadense Shawn Mendes, pode ficar tranquilo.
Shawn Mendes pelo Brasil
Os foram vistos em um dos bares mais conhecidos da capital baiana, o Bar da Mônica, na Gamboa de Baixo, que fica próximo ao prédio de luxo Morada dos Cardeais, onde Ivete mora no Corredor da Vitória, e onde também o Shawn Mendes ficou hospedado.
Antes de ir ao bar, Ivete compartilhou um registro em frente ao espelho de um quarto, com o mar como pano de fundo, em que usa um vestido branco e óculos de sol, o mesmo look que foi vista com Shawn Mendes, na tarde desta quarta-feira (19).
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Shawn Mendes e Ivete descendo as escadarias da comunidade, passando pelo icônico bar. Logo em seguida, eles subiram em um pequeno barco, por onde navegaram pela Baía de Todos-os-Santos na companhia de um cinegrafista.
Shawn Mendes carregava um violão. Relatos nas redes sociais também citam que chegou a ocorrer uma passagem de som durante a visita de Ivete e Shawn Mendes.