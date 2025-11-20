Acesse sua conta
Marcela Tomaszewski desabafa após medidas protetivas contra Dado Dolabella: 'Aliviada e respirando com leveza'

Documento de sete páginas concede, em caráter de urgência, medida protetiva da Lei Maria da Penha à modelo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:44

Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella
Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

A modelo Marcela Tomaszewski desabafou após ter medida protetiva concedida a seu favor contra Dado Dolabella. De acordo com o Portal LeoDias, um oficial de justiça entregou à modelo, na manhã desta quinta-feira (20), o documento de sete páginas. O ator deve manter distância mínima de 250 metros da Miss Gramado e também está proibido de qualquer tipo de contato, seja presencial, por telefone, mensagens, redes sociais ou mesmo contato indireto por terceiros.

Após retornar da Europa, Marcela prestou depoimento na Delegacia do Leblon (14ª DP), na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (17). Foram mais de oito horas de conversa com as autoridades sobre as supostas agressões cometidas por Dado.

No depoimento, segundo o site, constam episódios de violência doméstica, incluindo a intervenção da mãe de Marcela para separar uma briga e a discussão ocorrida em Búzios, que resultou em registro no IML para formalização do corpo de delito.

"Acabei de receber minha medida protetiva, estou aliviada e conseguindo respirar com leveza agora", disse Marcela ao portal LeoDias.

No documento, concedido em caráter de urgência com base na Lei Maria da Penha, consta um resumo de como devem ocorrer as medidas a partir de agora. Em um dos trechos, está determinado: "Proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 250 metros, conforme o artigo 22, inciso III “a”, da Lei nº 11.340/2006", além de "Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, conforme o artigo 22, inciso III “b”, da mesma lei".

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski obtém medidas protetivas contra o ator

Marcela Tomaszewski chama Dado Dolabella de 'narcisista' e diz que teve 'medo e pena' do ator: 'Não sabia o que poderia acontecer'

Marcela assume agressão contra Dado Dolabella e dispara: 'Dei um tapa e gostaria de ter dado mais'

Dado Dolabella denuncia ex-namorada por perseguição após ser acusado de agressão

Dado Dolabella divulga vídeo da ex 'furiosa' e rebate denúncia de agressão: 'Diante de tanta mentira'

"Na manhã de hoje, Marcela foi intimada pessoalmente por uma oficial de justiça sobre decisão proferida ontem pelo Juizado de Violência Doméstica da capital, que concedeu a medida protetiva em seu favor, proibindo Dado de qualquer aproximação física ou contato por qualquer meio", afirmou Diego Candido, advogado de Marcela, também ao portal LeoDias.

O site disse que entrou em contato com a defesa de Dado Dolabella para comentar sobre o assunto, mas não obteve retorno.

