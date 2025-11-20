JUSTIÇA

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski obtém medidas protetivas contra o ator

Modelo e Miss Gramado denunciou o artista por agressão

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:11

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

A Justiça concedeu à modelo Marcela Tomaszewski, com base na Lei Maria da Penha, medidas protetivas contra o ator Dado Dolabella. O artista deve manter distância mínima de 250 metros da Miss Gramado e também está proibido de qualquer tipo de contato, seja presencial, por telefone, mensagens, redes sociais ou mesmo contato indireto por terceiros.

As informações são do Portal LeoDias. Segundo o site, o despacho judicial também ressalta que o descumprimento das medidas pode levar à prisão preventiva de Dado. Marcela prestou depoimento na Delegacia do Leblon (14ª DP), na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (17), sobre a denúncia de uma suposta agressão do ex-namorado.

A decisão da Justiça, proferida na última quarta-feira (19), reforça a necessidade de proteção à vítima durante o andamento do processo e aponta que novas medidas poderão ser adotadas caso a integridade física ou emocional de Marcela seja novamente colocada em risco. A medida tem validade imediata e busca garantir a segurança de Marcela enquanto o caso segue em apuração.

O caso veio à tona após a divulgação de que o relacionamento entre os dois teria terminado depois de uma briga. Inicialmente, a modelo negou que tivesse ocorrido qualquer tipo de agressão e optou por não denunciá-lo. No entanto, depois do término, a Miss disse ser agredida fisicamente e psicologicamente. Um vídeo publicado por uma amiga mostrou Marcela com marcas no pescoço.

Já Dado Dolabella prestou depoimento na semana passada e solicitou uma medida cautelar de afastamento contra a ex. Em um vídeo ao lado da sua advogada, Mara Damasceno, o ator disse que Marcela o agrediu primeiro e que cortou a mão com um vidro durante uma briga. O conteúdo postado por ele mostra sangue.