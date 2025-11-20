Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski obtém medidas protetivas contra o ator

Modelo e Miss Gramado denunciou o artista por agressão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:11

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

A Justiça concedeu à modelo Marcela Tomaszewski, com base na Lei Maria da Penha, medidas protetivas contra o ator Dado Dolabella. O artista deve manter distância mínima de 250 metros da Miss Gramado e também está proibido de qualquer tipo de contato, seja presencial, por telefone, mensagens, redes sociais ou mesmo contato indireto por terceiros.

As informações são do Portal LeoDias. Segundo o site, o despacho judicial também ressalta que o descumprimento das medidas pode levar à prisão preventiva de Dado. Marcela prestou depoimento na Delegacia do Leblon (14ª DP), na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (17), sobre a denúncia de uma suposta agressão do ex-namorado. 

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
1 de 7
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais

A decisão da Justiça, proferida na última quarta-feira (19), reforça a necessidade de proteção à vítima durante o andamento do processo e aponta que novas medidas poderão ser adotadas caso a integridade física ou emocional de Marcela seja novamente colocada em risco. A medida tem validade imediata e busca garantir a segurança de Marcela enquanto o caso segue em apuração.

O caso veio à tona após a divulgação de que o relacionamento entre os dois teria terminado depois de uma briga. Inicialmente, a modelo negou que tivesse ocorrido qualquer tipo de agressão e optou por não denunciá-lo. No entanto, depois do término, a Miss disse ser agredida fisicamente e psicologicamente. Um vídeo publicado por uma amiga mostrou Marcela com marcas no pescoço.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Marcela Tomaszewski chama Dado Dolabella de 'narcisista' e diz que teve 'medo e pena' do ator: 'Não sabia o que poderia acontecer'

Marcela assume agressão contra Dado Dolabella e dispara: ‘Dei um tapa e gostaria de ter dado mais’

Dado Dolabella denuncia ex-namorada por perseguição após ser acusado de agressão

Dado Dolabella divulga vídeo da ex 'furiosa' e rebate denúncia de agressão: 'Diante de tanta mentira'

Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'

Já Dado Dolabella prestou depoimento na semana passada e solicitou uma medida cautelar de afastamento contra a ex. Em um vídeo ao lado da sua advogada, Mara Damasceno, o ator disse que Marcela o agrediu primeiro e que cortou a mão com um vidro durante uma briga. O conteúdo postado por ele mostra sangue.

Em nota, a defesa disse que o pedido de medida de afastamento é para que Marcela seja proibida de entrar em contato direto com ele, porque, segundo a advogada, "mesmo após divulgar acusações e promover ampla exposição pública, sua ex-namorada enviou mensagens e tentou contato telefônico com Dado".

Leia mais

Imagem - Atriz é criticada após iniciar uso de remédio para emagrecer: 'Já é magra e linda'

Atriz é criticada após iniciar uso de remédio para emagrecer: 'Já é magra e linda'

Imagem - Filhos do casal Nardoni processam autor de obra que inspirou série ‘Tremembé’ após revelação chocante

Filhos do casal Nardoni processam autor de obra que inspirou série ‘Tremembé’ após revelação chocante

Imagem - Rafa Kalimann alerta fãs após seguidora cair em golpe com vídeo feito por IA

Rafa Kalimann alerta fãs após seguidora cair em golpe com vídeo feito por IA

Tags:

Medidas Restritivas Famosos Dado Dolabella Marcela Tomaszewski Marcela Tomaszewki

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Telão com filmes, dieta com goiabada, lazer e cursos profissionalizantes: fora de Tremembé, saiba como é rotina de Robinho no presídio de Limeira

Telão com filmes, dieta com goiabada, lazer e cursos profissionalizantes: fora de Tremembé, saiba como é rotina de Robinho no presídio de Limeira
Imagem - Marcela Tomaszewski desabafa após medidas protetivas contra Dado Dolabella: 'Aliviada e respirando com leveza'

Marcela Tomaszewski desabafa após medidas protetivas contra Dado Dolabella: 'Aliviada e respirando com leveza'

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (20 de novembro) é O Cão: lealdade, confiança e apoio virão de onde você menos espera

Imagem - Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia
02

Assassina usou peruca para se disfarçar e esperou 40 minutos matar personal trainer em frente a academia

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
04

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha