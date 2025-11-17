Acesse sua conta
Marcela Tomaszewski chama Dado Dolabella de 'narcisista' e diz que teve 'medo e pena' do ator: 'Não sabia o que poderia acontecer'

Miss prestou depoimento no Rio de Janeiro sobre denúncia de agressão do ex-namorado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:04

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

A modelo e miss Marcela Tomaszewski prestou depoimento na Delegacia do Leblon (14ª DP), no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (17), sobre a denúncia de uma suposta agressão do ex-namorado Dado Dolabella. O ator foi ouvido na semana passada e solicitou uma medida cautelar de afastamento contra a ex.

Ao chegar na delegacia, Marcela falou sobre o relacionamento com o artista, que durou aproximadamente dois meses. O casal viveu uma relação conturbada, marcada por diversas denúncias de agressões e ataques nas redes sociais.

[CONTEÚDO SENSÍVEL] Ferimentos de Marcela Tomaszewki

Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
Luana Piovani compartilhou fotos dos ferimentos de Marcela por Reprodução/Instagram
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
1 de 5
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram

"Estou em paz porque sei que o que vim fazer aqui hoje, eu já deveria ter feito. Venho com a minha verdade, minhas provas e vai dar tudo certo", afirmou Marcela em conversa com a Quem.

A Miss contou que foi amiga de Dado por muitos anos e que, nesse período, ele não demonstrou ser agressivo. "Amizade é diferente de um relacionamento. A gente fez um uma viagem juntos. Durante a viagem, foi tudo lindo. Acho que é normal de uma pessoa narcisista, tentar te seduzir e mostrar o lado bom dela para depois te atacar por coisas pequenas, coisas que sabe que te machucam".

Marcela foi questionada sobre quais seriam essas "coisas pequenas", e deu mais detalhes. "Seria [dizer]: 'Você é masculina demais, você tem que ser mais feminina, porque a tua masculinidade afasta os homens. Você tem que pensar em trabalhar menos, você tem que pensar mais em família'. Eu sou uma pessoa que pensei em família a vida toda, eu já fui casada", comentou.

"Ele falou: 'Eu quero te ajudar para ser mais feminina'. Só que eu acho que ele não queria me ajudar a ser mais feminina para o meu bem e, sim, para ser manipulada. É algo que estou vendo agora e estou tentando entender ainda, porque sinceramente estou over de tudo e tentando me reconectar comigo mesma", completou.

Conversas de Marcela Tomaszewski com amiga

Conversas foram publicadas nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Conversas foram publicadas nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Conversas foram publicadas nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Conversas foram publicadas nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Conversas foram publicadas nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Conversas foram publicadas nas redes sociais por Reprodução | Instagram
1 de 6
Conversas foram publicadas nas redes sociais por Reprodução | Instagram

A Miss também falou sobre a diferença de idade entre os dois, de 17 anos, e afirmou que Dado foi a pessoa mais velha com quem ela se relacionou: "Ele achou que poderia me ensinar coisas. Na verdade, ele poderia aprender comigo, porque a vida é aprender, independentemente da idade".

Marcela ainda falou que está recebendo o apoio de amigos. "Eles não entenderam por que eu estava me relacionando com tal pessoa. Eu falei: 'Porque é meu amigo, as pessoas mudam'. Eu acredito no ser humano e vou continuar acreditando, porque acho que todo ser humano tem a oportunidade de mudar. Eles [os amigos dela] foram importantes para tentar me tirar de uma situação e sendo importantes agora para eu retornar a ser quem eu sou. Espero que seja mais rápido possível".

Por fim, a modelo disse esperar que "a justiça seja feita". "Como eu disse várias vezes, eu tive medo e pena dele, porque eu não sabia o que poderia vir acontecer. Só que em nenhum momento ele tem pena de mim. Todo momento, ele me ataca. Então, a partir de agora, eu não tenho mais nada para fazer. Eu apenas tenho que falar minha verdade e ter certeza que o que tiver que ser feito, vai ser feito. O carma existe e ele sabe".

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
1 de 7
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais

Tags:

Agressão Famosos Dado Dolabella Marcela Tomaszewski Delegacia Marcela Tomaszewki

