Vini Jr. dá presente com estampa do próprio rosto para Virginia: 'Ele gosta'

Influenciadora mostrou item que ganhou após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Senegal por 2x0

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:17

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca mostrou, nas redes sociais, um presente inusitado que ganhou do namorado, o jogador Vini Jr., após a vitória do Brasil sobre o Senegal por 2x0, em amistoso realizado em Londres no sábado (15). O atacante deu para a influenciadora uma faixa com seu rosto estampado. Curiosamente, o próprio astro do Real Madrid já tinha chamado o item de 'brega'.

“Deixar registrado que essa faixa com a cara dele, foi ele que me deu. Ele reclama, mas no fim ele gosta. Ele que me deu, reclamou do Real Madrid… Agora tenho do Brasil e do Real”, brincou Virginia.

Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr.

Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia e Vini Jr. em Mônaco por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
1 de 7
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

A empresária tinha usado um acessório semelhante no início do mês, em um jogo do Real Madrid no Santiago Bernabeu, em Madri. Na época, ela também vestiu a camisa com o número 7, usado pelo atleta. "Atenção, Big Seven! Sua namorada é brega e você vai ter que aceitar, Vini", afirmou na época.

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famoso Real Madrid Famosos Virginia Fonseca E Vini jr. Vini jr. E Virginia Fonseca

