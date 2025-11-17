Vini Jr. dá presente com estampa do próprio rosto para Virginia: 'Ele gosta'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:17
Virginia Fonseca mostrou, nas redes sociais, um presente inusitado que ganhou do namorado, o jogador Vini Jr., após a vitória do Brasil sobre o Senegal por 2x0, em amistoso realizado em Londres no sábado (15). O atacante deu para a influenciadora uma faixa com seu rosto estampado. Curiosamente, o próprio astro do Real Madrid já tinha chamado o item de 'brega'.
“Deixar registrado que essa faixa com a cara dele, foi ele que me deu. Ele reclama, mas no fim ele gosta. Ele que me deu, reclamou do Real Madrid… Agora tenho do Brasil e do Real”, brincou Virginia.
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr.
A empresária tinha usado um acessório semelhante no início do mês, em um jogo do Real Madrid no Santiago Bernabeu, em Madri. Na época, ela também vestiu a camisa com o número 7, usado pelo atleta. "Atenção, Big Seven! Sua namorada é brega e você vai ter que aceitar, Vini", afirmou na época.