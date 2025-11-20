FAMOSOS

Atriz é criticada após iniciar uso de remédio para emagrecer: 'Já é magra e linda'

Giovanna Chaves rebateu seguidores e garantiu: 'Estamos fazendo todos os protocolos'

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:28

Giovanna Chaves Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Giovanna Chaves foi alvo de críticas nas redes sociais após revelar o uso de medicação em um tratamento para emagrecer. A artista, conhecida por atuar ao lado de Larissa Manoela na novela "Cúmplices de Um Resgate" (2015), afirmou que está fazendo acompanhamento com profissionais, mas vários seguidores apontaram que o método era 'desnecessário'.

"Essa coisa de internet me adoece real. Acabei de ver a Giovanna Chaves 'magérrima' dizendo que vai aplicar para emagrecer mais. Eu não aguento!", disparou uma pessoa. "Ela não precisava disso", disse outra. "Ela precisa de um tratamento para a cabeça. Ela já é magra e é linda", opinou mais uma.

Giovanna Chaves 1 de 18

"Torço pra que não faça o desserviço de fortalecer o ideal de magreza extrema. Seja responsável com você e com os outros", declarou uma quarta. "Tu é perfeita. Não precisa mexer no corpo nem uma grama... Não se deixe levar pela pressão do mundo..... Se estão exigindo corpo perfeito, você já o tem!", falou outra.

Giovanna falou aos seguidores nos Stories do Instagram sobre a decisão de emagrecer com a ajuda de medicação. Ela contou que passou por alguns exames antes de iniciar a aplicação do remédio, do qual não revelou o nome.

"Estava procurando um lugar focado em emagrecimento saudável, onde eu pudesse fazer a aplicação de algum remédio para emagrecimento mas que tivesse um protocolo e que não fosse usado de forma irresponsável. Tem muita gente vendendo a 'caneta' por aí sem fazer bioimpedância, sem exames", contou.

A atriz também revelou que o objetivo é perder 3,5 kg. "Meu peso atual é de 53 kg e quero chegar a 49,5 kg. Estamos fazendo todos os protocolos de emagrecimento e também massagens e treinos", afirmou. "Tudo que indico aqui é algo que faço com muito cuidado, meus procedimentos. Prezo muito por você se cuidar da maneira certa", pontuou.