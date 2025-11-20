FICOU BRAVO

Thiago Nigro se irrita com valor surreal de vaso sanitário tecnológico escolhido por Maira Cardi: 'É loucura isso'

Privada para Sophia, de 7 anos, tem funções como massagem, descarga automática e até luz ultravioleta

Thiago Nigro se irritou com o valor do vaso sanitário escolhido por Maira Cardi para o banheiro de Sophia, de 7 anos. Em um vídeo publicado no TikTok, a ex-BBB mostra como estão as obras no banheiro da filha, fruto do antigo casamento com o ator Arthur Aguiar, e destaca o item controverso.

"Essa privada é aquela que eu falei, gente. Custa caro, ele ficou bravo", diz Maira. Nigro se mostrou perplexo e disse que era "loucura" um vaso sanitário tão caro. "É uma menina de 7 anos. Nosso amor da nossa vida, tudo bem. Mas, vai pegar e vai dar uma privada de quase R$ 50 mil que faz massagem, toca música? Pelo amor de Deus. É loucura isso", falou.

O valor real, porém, é ainda mais alto. Maíra revelou o preço verdadeiro em um cochicho para câmera: "É R$ 80 mil!". A peça escolhida pela influenciadora reúne funções como massagem, descarga automática, limpeza com água quente, secagem, assento aquecido e luz ultravioleta.