Thiago Nigro se irrita com valor surreal de vaso sanitário tecnológico escolhido por Maira Cardi: 'É loucura isso'

Giuliana Mancini
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:00
Thiago Nigro se irritou com o valor do vaso sanitário escolhido por Maira Cardi para o banheiro de Sophia, de 7 anos. Em um vídeo publicado no TikTok, a ex-BBB mostra como estão as obras no banheiro da filha, fruto do antigo casamento com o ator Arthur Aguiar, e destaca o item controverso.
"Essa privada é aquela que eu falei, gente. Custa caro, ele ficou bravo", diz Maira. Nigro se mostrou perplexo e disse que era "loucura" um vaso sanitário tão caro. "É uma menina de 7 anos. Nosso amor da nossa vida, tudo bem. Mas, vai pegar e vai dar uma privada de quase R$ 50 mil que faz massagem, toca música? Pelo amor de Deus. É loucura isso", falou.
Maíra Cardi e Thiago Nigro
O valor real, porém, é ainda mais alto. Maíra revelou o preço verdadeiro em um cochicho para câmera: "É R$ 80 mil!". A peça escolhida pela influenciadora reúne funções como massagem, descarga automática, limpeza com água quente, secagem, assento aquecido e luz ultravioleta.
O quarto de Sophia também tem pia em tamanho proporcional para a menina e decoração em tons de rosa.