JUSTIÇA

Dado Dolabella se pronuncia após ex conseguir medida protetiva e afirma: 'Inexiste fundamento jurídico que autorize a prisão'

Defesa do ator comentou decisão da Justiça; artista deve manter distância de Marcela Tomaszewski

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:53

Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

Dado Dolabella se pronunciou sobre a decisão da Justiça de conceder medidas protetivas à modelo Marcela Tomaszewski, com base na Lei Maria da Penha. O ator deve manter distância mínima de 250 metros da Miss Gramado e também está proibido de qualquer tipo de contato, seja presencial, por telefone, mensagens, redes sociais ou mesmo contato indireto por terceiros.

A advogada Mara Damasceno, que defende o artista, afirmou em nota ao portal LeoDias que a medida protetiva já era esperada, uma vez que é concedida "sempre que a mulher diz sentir medo, sem exigir prova, fato concreto ou risco real". Além disso, disse que a decisão confirma a versão que Dado vem apresentando desde o início do processo.

A defesa do ator também ressaltou que o pedido de prisão contra Dado Dolabella não foi aceito. "A Justiça confirmou exatamente o que sempre afirmamos: inexiste qualquer fundamento jurídico que autorize a prisão", afirma o comunicado.

O artista ainda criticou o fato de não ter obtido as medidas cautelares que solicitou contra Marcela. "A única coisa que lamentamos é que não existam medidas protetivas para homens. Dado solicitou medidas cautelares para que sua ex namorada fosse proibida de entrar em contato com ele ou com pessoas próximas, já que, mesmo após as denuncias que fez, ela continuou tentando falar com ele por mensagens e ligações. Quando foi bloqueada, passou a buscar contato por terceiros. Ainda assim, esse pedido foi negado", diz a nota.

"Esperamos que, com a medida protetiva concedida a ela, mesmo não havendo qualquer proteção para o Dado, ao menos ela cesse definitivamente todas as tentativas de contato", finaliza.

Leia a nota completa da defesa de Dado Dolabella:

"Conforme amplamente divulgado pela defesa da ex-namorada, que chegou a tornar público o pedido de prisão que fez contra Dado e insistia para que ele fosse preso, a Justiça confirmou exatamente o que sempre afirmamos: inexiste qualquer fundamento jurídico que autorize a prisão. Quanto à medida protetiva, nós da defesa já aguardávamos, pois esse tipo de medida é concedido sempre que a mulher diz sentir medo, sem exigir prova, fato concreto ou risco real.

A única coisa que lamentamos é que não existam medidas protetivas para homens. Dado solicitou medidas cautelares para que sua ex-namorada fosse proibida de entrar em contato com ele ou com pessoas próximas, já que, mesmo após as denuncias que fez, ela continuou tentando falar com ele por mensagens e ligações. Quando foi bloqueada, passou a buscar contato por terceiros. Ainda assim, esse pedido foi negado.