DA PRIMAVERA AO VERÃO

O poder surpreendente dos caldos e das sopas leves que alimentam sem engordar

Versões mais suaves e frescas dessas preparações ganham a mesa

Agência Correio

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:00

Sopa de lentilha com legumes Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

Nem precisa esfriar o tempo, ou sequer chover, para surgir aquela vontade de um prato quente e acolhedor. Mas quem disse que caldos e sopas são uma boa pedida apenas no inverno? Nesse período de transição entre primavera e o verão, versões mais suaves e frescas dessas preparações ganham a mesa.

Elas são excelentes alternativas para quem busca uma boa nutrição, hidratação e apreciar a boa comida sem excessos. Além de simples de preparar, sopas e caldos são adaptáveis e permitem combinar legumes, proteínas e grãos em receitas fáceis e repletas de sabor. São ideais para quem deseja comer bem e otimizar o tempo.

Sopa 1 de 30

Combinações que funcionam

Quer variar sem risco? Invista em bases clássicas como batata-baroa, inhame ou abóbora, que oferecem textura cremosa sem depender de creme de leite.

Para quem aprecia frutos do mar, o caldo de baroa com camarão é uma escolha leve, nutritiva e elegante. Já aqueles que preferem algo mais tradicional podem optar pelo caldinho de feijão verde com couve, rico em ferro e perfeito para acompanhar torradas ou arroz branco soltinho.

Truques certeiros para o caldo ideal

Doure bem os ingredientes antes de acrescentar água: esse cuidado intensifica o sabor e evita o uso de temperos industrializados.

Aproveite o caldo do cozimento: ele concentra nutrientes e garante sabor caseiro.

Finalize com frescor: ervas, raspas de limão, azeite ou pimenta-do-reino moída na hora valorizam o prato.

Congele porções individuais: uma excelente maneira de assegurar refeições rápidas e saudáveis na rotina semanal.

Receita especial

Ingredientes

• 500 g de batata-baroa descascada e picada

• 300 g de camarão limpo

• 1 cebola média picada

• 2 dentes de alho amassados

• 2 colheres (sopa) de azeite

• 1 colher (sopa) de manteiga

• Sal e pimenta-do-reino a gosto

• Cheiro-verde e limão para finalizar

Modo de preparo: