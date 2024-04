EX-BBB

Vanessa Lopes entra em reality de relacionamento da Globo

O programa foi gravado no final de 2023, e é apresentado por Ana Clara

Publicado em 17 de abril de 2024 às 13:43

Vanessa Lopes Crédito: Redes sociais

A ex-BBB 24 Vanessa Lopes, que também é influenciadora nas redes sociais, fará parte de uma das duplas na nova temporada de Túnel do Amor, reality transmitido no Globoplay e no Multishow, a partir do dia 22 de abril. O programa foi gravado no final de 2023, e é apresentado por Ana Clara.

O Túnel do Amor é dividido em dez duplas: a influenciadora do mundo da maquiagem, Priscila Caliari, se une a Vanessa Lopes. As duas devem escolher o par perfeito uma para a outra, separadas entre as duas casas que configuram o reality: a Solar e a Grafite. Entre os encontros dos casais, algumas dinâmicas podem ser utilizadas pelos participantes para atrapalhar ou ajudar sua dupla a encontrar a pessoa ideal.

"Eu tenho certeza de que o público vai adorar essa temporada, está muito diferente e ainda mais ligada nas relações entre as pessoas. A premissa do reality é mostrar as amizades e as relações que os participantes constroem dentro da atração", contou Ana Clara em comunicado à imprensa.

Outros participantes do Big Brother, de edições anteriores, também fazem parte de Túnel do Amor: o ex-BBB 20, Daniel Leinhardt, e a ex-BBB 22, Larissa Tomásia, farão pares com Gabrielle Arcanjo e Alícia Cavalcanti, respectivamente.

O reality estreia no dia 22 de abril e conta com 20 episódios, disponibilizados no Globoplay em levas de cinco episódios a cada segunda-feira, e no Multishow, em que terá uma exibição diária.

