ROMANCE NO REALITY

'BBB 24': Matteus e Isabelle vão ficar juntos? Casal responde aos fãs

O casal da reta final do Big Brother, formado por Matteus, que ficou em segundo lugar, e Isabelle, em terceiro, se encontrou fora da casa e respondeu sobre o futuro do relacionamento dos dois, mas sem dar grandes expectativas aos fãs. Os dois ficaram pela primeira vez durante a festa do top 5, na quinta-feira, 11, depois do show de Lulu Santos.