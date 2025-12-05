Esteja atento: Revelações amorosas mexem com vários signos nesta sexta (5 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:50
O clima desta sexta-feira é intenso e o amor sente primeiro. A Lua movimenta percepções, ativa conversas importantes e empurra cada signo a olhar de frente para seus sentimentos.
Algumas pessoas vão ouvir exatamente aquilo que esperavam. Outras… aquilo que precisavam.
Áries: Sinceridade une.
Touro: Conversas profundas fortalecem a relação.
Gêmeos: Uma mensagem inesperada pode mexer com você.
Câncer: Cumplicidade cresce.
Leão: Revelações trazem clareza.
Virgem: Diálogos maduros consolidam laços.
Libra: Energia favorece reconciliações.
Escorpião: Intensidade máxima e verdadeira.
Sagitário: Declarações e abertura emocional.
Capricórnio: Conversas sérias valorizam o vínculo.
Aquário: Vulnerabilidade aproxima.
Peixes: Conexão emocional profunda.
O resto do mapa segue ativo no trabalho, finanças e emoções mas hoje o amor lidera as transformações.