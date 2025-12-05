Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tragédia à vista, mentira exposta e acidente grave marcam 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (5)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo 

A sexta-feira (05) em Êta Mundo Melhor! chega carregada de tensão, surpresa e um empurra-empurra de revelações que mudam completamente o rumo da novela. Se você achou que a confusão não poderia aumentar, o capítulo de hoje prova exatamente o contrário.

O clima começa pesado com uma piora no estado de saúde de Candinho, deixando Túlio e Lauro em alerta máximo. Enquanto isso, uma bomba explode na vida de Sônia: o teste de gravidez dá positivo. A descoberta faz Estela ligar os pontos e concluir que os exames dela foram trocados, e aí, você já imagina a confusão que vem pela frente.

Leia mais

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Imagem - Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Imagem - 'Rancho do Maia': Raquel Brito entra no reality de Carlinhos Maia e promete 'expor tudo'

'Rancho do Maia': Raquel Brito entra no reality de Carlinhos Maia e promete 'expor tudo'

Na casa de Joaquim, Margarida e Manoela estranham os presentes exagerados que Cunegundes passa a entregar para o rapaz, deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Já Haydée percebe algo que muda completamente sua percepção sobre Lúcio: ele arrancou páginas inteiras do diário da própria mãe.

E se você acha que acabou… não acabou mesmo.

Estela corre para alertar Dita sobre a piora de Candinho, enquanto Francine resolve agir de maneira baixa: ela finge ser Maria Divina para enganar Zé dos Porcos, e consegue.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

A sequência mais tensa do capítulo fica por conta de Sandra. Em um surto de fúria, ela joga o carro contra Zulma, mas Ernesto intervém no último segundo e impede a tragédia. Zulma é levada ao hospital por Zenaide, que finalmente solta a verdade: a patroa nunca esteve grávida.

A falsa gravidez vem à tona, a casa cai, e Dita comemora a exposição da mentira, garantindo a Candinho que nada, absolutamente nada, vai separar os dois.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

Imagem - Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste

Virginia surpreende Lucas Guedez com presente de R$ 38 mil que precisou ser entregue por guindaste

Imagem - Viúva de baixista do Raimundos afirma que banda suspendeu repasses após morte e denuncia manobra financeira

Viúva de baixista do Raimundos afirma que banda suspendeu repasses após morte e denuncia manobra financeira

Imagem - Zerou a conta? Campeões do BBB que perderam o prêmio e tiveram de recomeçar fora do reality

Zerou a conta? Campeões do BBB que perderam o prêmio e tiveram de recomeçar fora do reality

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

tv Globo Novelas êta Mundo Melhor Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias

Wagner Moura é destaque no Critics Choice 2026 com duas indicações; veja categorias
Imagem - Filho do ex-ator global Mário Gomes se pronuncia após assalto na casa do ator: ‘Levaram tudo’

Filho do ex-ator global Mário Gomes se pronuncia após assalto na casa do ator: ‘Levaram tudo’
Imagem - Virginia Fonseca adota hábito de Vini Jr. e mostra mudança na rotina: 'Copiei dele'

Virginia Fonseca adota hábito de Vini Jr. e mostra mudança na rotina: 'Copiei dele'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado
02

Anjo da Guarda desta sexta-feira (5 de dezembro) alerta 3 signos: pare tudo e dê atenção a sua saúde, o alerta está dado

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda