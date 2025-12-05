NOVELA DAS 6

Tragédia à vista, mentira exposta e acidente grave marcam 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (5)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

A sexta-feira (05) em Êta Mundo Melhor! chega carregada de tensão, surpresa e um empurra-empurra de revelações que mudam completamente o rumo da novela. Se você achou que a confusão não poderia aumentar, o capítulo de hoje prova exatamente o contrário.

O clima começa pesado com uma piora no estado de saúde de Candinho, deixando Túlio e Lauro em alerta máximo. Enquanto isso, uma bomba explode na vida de Sônia: o teste de gravidez dá positivo. A descoberta faz Estela ligar os pontos e concluir que os exames dela foram trocados, e aí, você já imagina a confusão que vem pela frente.

Na casa de Joaquim, Margarida e Manoela estranham os presentes exagerados que Cunegundes passa a entregar para o rapaz, deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Já Haydée percebe algo que muda completamente sua percepção sobre Lúcio: ele arrancou páginas inteiras do diário da própria mãe.

E se você acha que acabou… não acabou mesmo.

Estela corre para alertar Dita sobre a piora de Candinho, enquanto Francine resolve agir de maneira baixa: ela finge ser Maria Divina para enganar Zé dos Porcos, e consegue.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

A sequência mais tensa do capítulo fica por conta de Sandra. Em um surto de fúria, ela joga o carro contra Zulma, mas Ernesto intervém no último segundo e impede a tragédia. Zulma é levada ao hospital por Zenaide, que finalmente solta a verdade: a patroa nunca esteve grávida.

A falsa gravidez vem à tona, a casa cai, e Dita comemora a exposição da mentira, garantindo a Candinho que nada, absolutamente nada, vai separar os dois.