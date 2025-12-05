Acesse sua conta
Zerou a conta? Campeões do BBB que perderam o prêmio e tiveram de recomeçar fora do reality

Alguns vencedores do reality admitiram que não conseguiram manter o valor conquistado no programa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:00

Campeões do BBB perderam tudo
Campeões do BBB perderam tudo Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil já transformou 25 participantes em milionários, mas a vitória no reality não garantiu estabilidade para todos. Desde a primeira edição, em 2002, campeões já relataram que perderam boa parte, ou até todo, o valor recebido na final. O prêmio, que começou em R$ 500 mil e hoje chega a R$ 1,5 milhão, nem sempre foi administrado da melhor forma, e alguns vencedores precisaram reconstruir a vida após decisões financeiras mal planejadas.

Rodrigo Cowboy, campeão do BBB 2, é um dos exemplos mais conhecidos. Depois de deixar o programa, retirou todo o dinheiro do banco e apostou em investimentos no campo. Comprou bezerros, alugou fazendas e tentou ampliar os negócios, mas nada vingou. Anos depois, enfrentou problemas com a Justiça e, em 2020, relatou viver em uma casa alugada em Ribeirão Preto, onde atua como corretor de imóveis.

Campeões do BBB que perderam tudo

Rodrigo Cowboy: Perdeu todo o prêmio do BBB 2 após investimentos frustrados no campo por Reprodução
Dhomini: Campeão do BBB 3 que viu seus negócios falharem e mudou de carreira por Reprodução
Max Porto: Ganhou R$ 1 milhão no BBB 9, mas gastou tudo e recomeçou como artista plástico por Reprodução
Paula Von Sperling: Campeã do BBB 19 que admitiu ter gasto todo o prêmio meses após o reality por Reprodução
1 de 4
Rodrigo Cowboy: Perdeu todo o prêmio do BBB 2 após investimentos frustrados no campo por Reprodução

O vencedor seguinte também teve dificuldades. Dhomini, campeão do BBB 3, tentou abrir postos de gasolina, investir em imóveis e até lançar carreira musical, mas nenhum dos projetos prosperou. Ele voltou ao reality em 2013, mas saiu rapidamente após uma declaração polêmica. Nos últimos anos, passou a trabalhar com vendas de cosméticos ao lado da esposa e se tornou palestrante na área de empreendedorismo.

Max Porto, que venceu o BBB 9, também viu a fortuna desaparecer. Com o prêmio de R$ 1 milhão, pagou dívidas antigas, viajou e investiu em diferentes projetos, mas acumulou novos débitos no caminho. Tentou trabalhar como coach para futuros participantes do reality e, atualmente, se dedica às artes plásticas. Ele já comentou que “daquele 1 milhão não sobrou um centavo”, mas encara o período como parte de sua reconstrução pessoal.

Entre os campeões mais recentes está Paula Von Sperling, vencedora do BBB 19. Ela revelou poucos meses após o fim do programa que havia gastado todo o prêmio. O foco da mineira passou a ser a vida digital, onde acumula milhões de seguidores e trabalha com publicidade.

