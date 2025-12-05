ESQUENTA BBB

Zerou a conta? Campeões do BBB que perderam o prêmio e tiveram de recomeçar fora do reality

Alguns vencedores do reality admitiram que não conseguiram manter o valor conquistado no programa

Heider Sacramento

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:00

Campeões do BBB perderam tudo Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil já transformou 25 participantes em milionários, mas a vitória no reality não garantiu estabilidade para todos. Desde a primeira edição, em 2002, campeões já relataram que perderam boa parte, ou até todo, o valor recebido na final. O prêmio, que começou em R$ 500 mil e hoje chega a R$ 1,5 milhão, nem sempre foi administrado da melhor forma, e alguns vencedores precisaram reconstruir a vida após decisões financeiras mal planejadas.

Rodrigo Cowboy, campeão do BBB 2, é um dos exemplos mais conhecidos. Depois de deixar o programa, retirou todo o dinheiro do banco e apostou em investimentos no campo. Comprou bezerros, alugou fazendas e tentou ampliar os negócios, mas nada vingou. Anos depois, enfrentou problemas com a Justiça e, em 2020, relatou viver em uma casa alugada em Ribeirão Preto, onde atua como corretor de imóveis.

O vencedor seguinte também teve dificuldades. Dhomini, campeão do BBB 3, tentou abrir postos de gasolina, investir em imóveis e até lançar carreira musical, mas nenhum dos projetos prosperou. Ele voltou ao reality em 2013, mas saiu rapidamente após uma declaração polêmica. Nos últimos anos, passou a trabalhar com vendas de cosméticos ao lado da esposa e se tornou palestrante na área de empreendedorismo.

Max Porto, que venceu o BBB 9, também viu a fortuna desaparecer. Com o prêmio de R$ 1 milhão, pagou dívidas antigas, viajou e investiu em diferentes projetos, mas acumulou novos débitos no caminho. Tentou trabalhar como coach para futuros participantes do reality e, atualmente, se dedica às artes plásticas. Ele já comentou que “daquele 1 milhão não sobrou um centavo”, mas encara o período como parte de sua reconstrução pessoal.