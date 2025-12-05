Virada financeira e reconhecimento: veja como seu signo será afetado nesta sexta (5 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:50
Se você estava esperando um empurrão profissional, o universo entrega hoje. A energia do dia está objetiva, prática e cheia de respostas e cada signo recebe uma luz diferente no trabalho.
Áries: Um desafio vira grande oportunidade.
Touro: Foque no essencial para não se sobrecarregar.
Gêmeos: Ideias ganham espaço e são bem recebidas.
Câncer: Intuição aponta o melhor caminho.
Leão: Destaque natural, olhares se voltam para você.
Virgem: Organização será sua chave para destravar pendências.
Libra: Colaboração faz tudo fluir melhor.
Escorpião: Percepções certeiras levam a decisões estratégicas.
Sagitário: Novas oportunidades surgem.
Capricórnio: Reconhecimento pode finalmente chegar.
Aquário: Soluções originais chamam atenção.
Peixes: Criatividade impulsiona conquistas.