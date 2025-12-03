REALITY

'Rancho do Maia': Raquel Brito entra no reality de Carlinhos Maia e promete 'expor tudo'

Após polêmicas, irmã de Davi Brito confirma participação no novo projeto de Carlinhos Maia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:38

Raquel Brito Crédito: Reprodução/Instagram

Raquel Brito está oficialmente de volta ao universo dos realities. A influenciadora, que ganhou grande projeção após a participação (e posterior desclassificação) em A Fazenda 16, confirmou nesta terça-feira (02) que integra o elenco da nova temporada do Rancho do Maia, reality criado e apresentado por Carlinhos Maia.

A baiana contou a novidade diretamente para os fãs em um vídeo publicado no Instagram, sem esconder a empolgação:

"Sim, meus amores! Presença confirmada no Rancho do Maia. Tô chegando com tudo! Preparem-se para conteúdo, resenha e aquela energia que vocês já conhecem. Quem vai acompanhar tudinho comigo?", disse Raquel.

E, pelo visto, não será pouca coisa. Ela prometeu mostrar bastidores, convivência, tretas e tudo o que o confinamento permitir expor. A proposta do programa é reunir subcelebridades e criadores de conteúdo, cheio de momentos que rendem viral.

Além de Raquel, outros nomes já foram anunciados para essa edição, como Rafa Moreira, Hebert Gomes, Joel Divo, Lia Mendonça e até Gaby Spanic, que também passou por uma expulsão em A Fazenda 17 e fará uma participação especial no projeto.

A edição de Natal do Rancho promete ainda mais movimentação: parte dos participantes ficará em uma casa separada, disputando provas e a chance de entrar no elenco fixo da próxima temporada.

Relembrando a saída de Raquel de A Fazenda

Raquel havia entrado para o elenco de A Fazenda 16 em 2024, mas sua passagem pelo reality rural foi interrompida após um problema de saúde. Durante uma dinâmica, ela passou mal, colocou a mão no peito e precisou ser retirada às pressas da atividade. No hospital, foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no músculo cardíaco.