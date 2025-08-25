TIGRINHO

Raquel Brito desabafa após depoimento na delegacia: 'Pior dia da minha vida'

Influencer diz que está 'no seu limite'

Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:31

A influenciadora Raquel Brito, irmã de Davi Brito, vencedor do BBB24, falou na tarde desta segunda-feira (25) após prestar depoimento na Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em Salvador. Investigada por suposta ligação com o jogo do Tigrinho, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro, ela afirmou que não aguenta mais a pressão e a exposição.

Nos stories do Instagram, Raquel relatou que esteve na delegacia para prestar depoimento e que seu vestido chegou a ser rasgado no local. “Eu sempre agi com a verdade e acho que as coisas têm que ficar claras”, disse. Ela também reclamou da exposição constante de sua vida em sites e perfis de fofoca: “Eu nunca entrei em delegacia nenhuma, acho que ninguém quer passar por isso, principalmente eu. As pessoas tentam botar algo que não é, não acontece. Tem um ano e pouco com a vida toda exposta de tudo que se faz”.

A influenciadora negou qualquer irregularidade em suas publicações nas redes sociais. “Foi o pior dia da minha vida pelas páginas de fofoca, que propagam o que elas acham que aconteceu. Eu nunca fiz nenhuma publicação enganosa. Estou e sempre estarei disponível a esclarecer tudo. Eu quero entender como me posicionar, porque eu não sei mesmo. E as coisas comigo têm peso dois.”

Ela reforçou que não houve envolvimento com casas de apostas e destacou o desgaste emocional: “Eu estou no meu limite e não aguento mais tanta pressão e exposição. As mídias sujas, que publicam minha imagem pra ganhar em cima de mim… Eu nunca cheguei aqui para enganar ninguém. Eu tô no meu limite, não tô aguentando mais.”