BEBÊ ARCO-ÍRIS

Influencer Tiffany Barreto anuncia nova gravidez após perda de bebê no 9º mês: 'Deus não desistiu de nós'

Na gravação, Tiffany e Igor prestaram homenagem ao bebê que faleceu em 2022

Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:55

Tiffany Barreto Crédito: Reprodução

Os influenciadores Tiffany Barreto e Igor Wender anunciaram neste fim de semana que esperam um filho novamente, emocionando seguidores. Em 2022, Tiffany perdeu Mattias, seu terceiro filho, no nono mês de gestação. O casal já é pai de Matteo, de quatro anos, e Maitê, de cinco, e revelou a nova gestação em vídeo publicado no Instagram.

Na gravação, Tiffany e Igor prestaram homenagem ao bebê que faleceu em 2022. Tiffany disse: “Há três anos, nós passávamos pela maior perda das nossas vidas, perdemos uma parte de nós, perdemos o nosso filho”. Igor completou: “E com isso veio um vazio, um buraco enorme em nossos corações que jamais poderia ser preenchido, e que durante três anos, doeu de uma forma inexplicável”. A influencer celebrou: “Mas Deus não desistiu de nós e aqueles corações vazios, foram preenchidos pela promessa de Deus”.

Amigos e seguidores comemoraram a notícia. Jhulie Costa escreveu: “Como eu estou feliz por você amiga, orei tanto por vocês. Que esse bebê venha com muita saúde pois ele já é muito amado”. Prih Gama disse: “Deus é maravilhoso demais, que essa nova fase seja muito abençoada pq vocês merecem demais”, e Pamela Brandão afirmou: “Tô transbordando de felicidade”.

Em abril de 2022, Igor Wender confirmou a perda de Mattias em vídeo e desabafou em carta ao filho, sem revelar a causa da morte. Ele relembrou o tempo no hospital durante a gestação: “Foi difícil esse tempo na barriguinha da mamãe, né? Toda semana em hospital, mas a gente se alegrava com cada ultrassom ouvindo seu coraçãozinho”. No desabafo, Igor acrescentou: “Hoje, meu amor, sua mãe veio pro hospital com muita dor, e chegando aqui deram a notícia que você já estava com o papai do céu. Meu pequeno, olha pelos seus irmãos daí de cima. Você virou uma estrelinha linda, e está divertindo todos os anjinhos daí”.