ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (8 de dezembro): orientações práticas para evitar erros e aproveitar oportunidades

A energia desta segunda-feira pede calma, foco e estratégia

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:13

O dia nesta segunda-feira, 8 de dezembro, pede atenção redobrada em decisões práticas, especialmente envolvendo dinheiro, estudos e questões patrimoniais. A energia favorece quem age com calma, lê tudo com cuidado e mantém conversas claras antes de fechar qualquer acordo. Use suas indicações do dia para trazer mais segurança às escolhas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje é dia de ver seus esforços profissionais ganharem força, principalmente quando você assume a liderança com naturalidade. Cuidar da saúde com constância mantém tudo no eixo. No lar, apoiar quem precisa traz acolhimento. Um passeio rápido desperta novas ideias. Negociações de propriedade andam bem quando você se comunica com objetividade.

Dica cósmica: Não tenha medo de mostrar iniciativa.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 17

Touro: Hoje é dia de sentir o corpo mais leve e disposto, especialmente com pequenas mudanças na rotina. Cuidar do dinheiro com inteligência reforça sua segurança. Um conselho profissional chega no momento exato e clareia decisões. O clima familiar permanece estável.

Dica cósmica: Simplificar processos abre mais caminhos do que você imagina.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

Gêmeos: Hoje é dia de organizar finanças com tranquilidade, aproveitando a estabilidade que chega de forma natural. No trabalho, escolhas bem calculadas rendem progresso. Uma conversa familiar desperta memórias afetivas importantes. Em contratos ou acordos, leia tudo com atenção antes de assinar.

Dica cósmica: Sua mente rápida é valiosa, mas hoje vá devagar para não perder detalhes.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 22

Câncer: Hoje é dia de lidar com sentimentos familiares variados sem perder o equilíbrio. Exercícios matinais levantam o astral. Nas finanças, a segurança vem das reservas já construídas. No trabalho, manter o foco garante bom rendimento. Planejar viagens com antecedência evita contratempos.

Dica cósmica: Não subestime o poder da organização emocional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

Leão: Hoje é dia de organizar investimentos e planejar novos projetos com visão ampla. Cuidar do corpo com ajustes simples traz estabilidade. No trabalho, a criatividade transforma tarefas comuns em algo maior. Em casa, a colaboração facilita tudo. Pesquisas sobre imóveis revelam oportunidades duradouras.

Dica cósmica: Confie no seu brilho, ele abre portas.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 8

Virgem: Hoje é dia de sentir a casa mais acolhedora e as relações mais leves. Check-ups e autocuidado mantêm tudo estável. Suas escolhas financeiras são prudentes e certeiras. O trabalho flui bem com apoio da equipe. Movimentar e organizar espaços traz ganhos práticos.

Dica cósmica: A produtividade hoje nasce do equilíbrio, não da pressa.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Libra: Hoje é dia de expansão profissional, especialmente por meio de cursos e especializações. Atividades ao ar livre renovam sua energia. Nas finanças, boas estratégias fortalecem os retornos. A família pede paciência. Estudos despertam ideias criativas.

Dica cósmica: Mantenha o ritmo; sua constância está construindo algo sólido.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Escorpião: Hoje é dia de revisar finanças com cuidado antes de compromissos maiores. Há espaço para equilíbrio emocional e calmaria. No trabalho, novas parcerias ampliam horizontes. A família responde bem quando você age com diplomacia. Processos de aluguel caminham sem obstáculos.

Dica cósmica: O controle vem da clareza, não da rigidez.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 1

Sagitário: Hoje é dia de encontrar aconchego no lar e fortalecer laços importantes. No corpo, refeições leves mantêm energia constante. Você sente maior independência financeira. No trabalho, adaptar-se a mudanças traz recompensas. Viagens rápidas fazem bem ao coração.

Dica cósmica: Valorize o que aquece sua alma.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 18

Capricórnio: Hoje é dia de fortalecer a saúde com treinos completos, desde que equilibrados. Suas finanças seguem firmes com planejamento. O trabalho demanda mais tempo, mas compensa. A gratidão compartilhada deixa o ambiente familiar mais leve. Saídas rápidas aliviam tensões.

Dica cósmica: Respeite seu ritmo, ele é mais forte do que parece.

Cor da sorte: Cinza-escuro

Número da sorte: 11

Aquário: Hoje é dia de priorizar conexões afetivas e conversas que aproximam. Pausas breves renovam sua mente. O controle das despesas sustenta estabilidade. O trabalho flui com colaboração. Questões de aluguel seguem tranquilas e bem administradas.

Dica cósmica: Seu olhar sensível faz toda diferença nas relações.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Peixes: Hoje é dia de foco nos estudos e em compromissos que pedem disciplina. Há equilíbrio no corpo e clareza na mente. Suas estratégias financeiras ampliam resultados. No trabalho, parcerias fortalecem seu rendimento. Momentos familiares deixam marcas positivas.

Dica cósmica: Gentileza abre caminhos inesperados.

Cor da sorte: Dourado