Bella Campos cobriu tattoo que fez para MC Cabelinho

Uma imagem da atriz Bella Campos, 25, chamou atenção da internet nos últimos dias. No retrato, ela aparece com uma borboleta desenhada onde antes tinha eternizado o nome de batismo de MC Cabelinho, seu ex.



A informação foi divulgada pelo perfil Segue a Cami, no Instagram, e até o momento não foi confirmada por Bella Campos. Na rede social, fãs acreditam que o desenho de borboleta seja apenas temporário, com intuinto de divulgar o novo projeto da atriz, o filme 5 Tipos de Medo, que está sendo gravado em Cuiabá. No longa, ela faz par romântico com o rapper Xamã.