NOVELA DAS 6

Míriam acorda no hospital e reconhece Estela em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (2)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:00

Larissa Manoela como Estela em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta sexta-feira (2) promete mexer com as emoções do público. Em busca de orientação, Dita procura conselhos com Asdrúbal, enquanto Jocasta e Cunegundes se unem em mais uma investida para recuperar as esmeraldas.

Zulma mostra seu lado autoritário ao proibir Zenaide de se casar, causando revolta e sofrimento. Já no hospital, o clima é de apreensão: a saúde de Míriam piora, e Estela passa mal, deixando todos em alerta. Lauro começa a desconfiar das atitudes da enfermeira, mas Túlio age rápido para despistá-lo.

Em meio ao mistério, Candinho e as crianças se aventuram à procura da mula-sem-cabeça, enquanto Dita se preocupa com o marido. Paralelamente, Lourival recebe uma proposta tentadora da Baronesa Sandra e de Ernesto: levar Doris River (ou Dita) para cantar na grande festa de fim de ano.

O capítulo termina com um momento decisivo. Míriam desperta no hospital e reconhece Estela, abrindo espaço para revelações que podem mudar o rumo da história.