Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba

Estrutura de ponta transforma o semiárido em polo de exportação

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 18:00

Empresa opera 11 mil hectares e controla toda a cadeia frutícola
Empresa opera 11 mil hectares e controla toda a cadeia frutícola

No coração da Caatinga, a maior fazenda de melões do Brasil chega a colher 1 milhão de unidades diariamente, marca que impressiona consumidores e especialistas em agricultura.

A Agrícola Famosa mantém operações entre Ceará e Rio Grande do Norte e tornou-se referência em produtividade, inovação e impacto social no campo.

Criada em 1995, a companhia expandiu suas áreas e hoje domina o mercado nacional de melões, além de firmar relações comerciais com diversos países.

Ritmo de produção singular

Com cerca de 11 mil hectares de cultivo, a produção diária alcança volumes raramente vistos na fruticultura brasileira.

Esse desempenho depende de manejo preciso e condições ambientais muito favoráveis ao melão. A escala impressiona e sustenta contratos internos e internacionais em ritmo constante.

Inovação e ambiente propício

Entre RN e CE, o clima seco reduz doenças nas lavouras e favorece a doçura dos frutos.

A empresa investe em irrigação moderna, maquinário atualizado e logística integrada. Esse conjunto assegura frescor e entrega eficiente, especialmente para mercados externos exigentes.

A produção em larga escala permite abastecer diferentes continentes, mantendo fluxo regular de exportações.

A qualidade do fruto mantém a empresa competitiva em mercados com rígidos padrões. Com isso, o Nordeste se consolida como polo frutícola relevante no cenário global.

