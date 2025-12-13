Maior fazenda de melões do Brasil fica no meio da caatinga e vira polo de exportação; saiba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 18:00
No coração da Caatinga, a maior fazenda de melões do Brasil chega a colher 1 milhão de unidades diariamente, marca que impressiona consumidores e especialistas em agricultura.
A Agrícola Famosa mantém operações entre Ceará e Rio Grande do Norte e tornou-se referência em produtividade, inovação e impacto social no campo.
Criada em 1995, a companhia expandiu suas áreas e hoje domina o mercado nacional de melões, além de firmar relações comerciais com diversos países.
Com cerca de 11 mil hectares de cultivo, a produção diária alcança volumes raramente vistos na fruticultura brasileira.
Esse desempenho depende de manejo preciso e condições ambientais muito favoráveis ao melão. A escala impressiona e sustenta contratos internos e internacionais em ritmo constante.
Entre RN e CE, o clima seco reduz doenças nas lavouras e favorece a doçura dos frutos.
A empresa investe em irrigação moderna, maquinário atualizado e logística integrada. Esse conjunto assegura frescor e entrega eficiente, especialmente para mercados externos exigentes.
A produção em larga escala permite abastecer diferentes continentes, mantendo fluxo regular de exportações.
A qualidade do fruto mantém a empresa competitiva em mercados com rígidos padrões. Com isso, o Nordeste se consolida como polo frutícola relevante no cenário global.