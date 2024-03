LGBTQIA+ NO TOPO

Mari Fernandez expõe bissexualidade e agradece apoio dos fãs

Cantora contou como lida com a fama no meio machista

Publicado em 20 de março de 2024 às 09:19

Mari Fernandez Crédito: Redes sociais

A cantora Mari Fernandez já ganhou o coração e os fones de ouvido dos mais jovens que vivem conectados com as novidades da música no Brasil.

Cearense, a artista viaja por vários lugares do país, além de viajar também entre os ritmos musicais. Iniciada no forró, Mari agora se aventura pelo pagode e acumula paixões por onde passa.

Em bate-papo com a revista Quem, a cantora comentou que ficou com medo de expor sua orientação sexual, principalmente caso precisasse expor com quem estaria se relacionando, com homem ou mulher.

Mari Fernandez se assume bissexual e expõe Nattanzinho: “Tu já provou os dois também”. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/74rKgREi86 — POPTime (@siteptbr) November 23, 2023

Apesar do medo, ela foi super aceita pelos fãs e admiradores, que a respeitaram após falar a primeira vez que era uma mulher bissexual em uma conversa no podcast PodCats, em novembro de 2023.

"Eu fui superbem aceita. Até porque eu acho que não tem o que aceitar. É algo sobre mim,. Não diz respeito a ninguém opinar se é certo, se é errado ou não. Eu não recebi nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, eu só recebi mensagens carinhosas", respondeu.

No entanto, mesmo contando sobre a orientação sexual, Mari confessa que sente dificuldade de encontrar alguém para ter um relacionamento duradouro, conseguindo apenas aquelas pessoas pontuais para ficar de vez em quando.

Para ela, a fama ajuda a achar pessoas para trocar alguns beijos, mas ter algo sincero, fica mais difícil de confiar.