Sandra Annemberg apoia filha após apoio à comunidade LGBTQIA+

Sandra Annemberg apoia filha . Crédito: Redes sociais

Depois que a jornalista Sandra Annemberg apareceu na 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ no dia 11 de junho, em São Paulo, junto com a filha, Elisa Annemberg, a comunicadora tem recebido vários ataques homofóbicos nas redes sociais.



A apresentadora do Globo Repórter, em conversa ao jornal O Globo, resolveu explicar e defender o direito de cada indivíduo a ser respeitado por sua orientação sexual, principalmente sua filha.



"Ela nunca definiu nenhuma sigla. Eu respeito qualquer posição que ela tenha. Acho que não tenho nem que questionar isso. Como eu defendo que a sexualidade é de cada um, nunca coloquei rótulos na de ninguém. Ninguém diz que é hétero, então também ninguém tem que dizer que não é", comentou.

Ainda na entrevista, a veterana da Globo comentou sobre os ataques que vem sofrendo na internet após apoiar, junto com seu marido, Ernesto Paglia, a comunidade. Sandra revelou que sempre vai tentar conversar com os seguidores e evitar discussões homofóbicas com outras pessoas.