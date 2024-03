VITÓRIA DA COMUNIDADE

Reservado na vida pessoal, Raul Gil surpreende ao opinar sobre casamento LGBTQIA+

Aos 86 anos, o comunicador, enquanto entrevistada a apresentadora Regina Volpato no SBT, disse que era apoiador das causas LGBTQIA+ durante o quadro "Pra Quem Você Tira o Chapéu", onde na ocasião, tirou o chapéu com o nome de Daniela Mercury.

"Sou a favor do casamento de mulher com mulher, homem com homem. O negócio é a paixão, gostar, viver bem, feliz", disse o apresentador, que ainda prosseguiu dizendo que casais homoafetivos são mais responsáveis com crianças do que casais heterossexuais.