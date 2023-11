Mari Fernandez assume bissexualidade e expõe Nattanzinho: 'Eu lembro aquele seu caso'

Os cantores cearenses Mari Fernandez e Nattanzinho participaram nesta quarta-feira, 22, do podcast “PodCats”, onde a artista revelou ser bissexual.Na ocasião, Mari afirmou que o dono do hit “A Gente se Entrega”, também já teve experiências com homem e com mulher.



O cantor ficou sem graça com o comentário da amiga e desconversou. Durante a entrevista, a sertaneja afirmou que muitas pessoas tinham o interesse em saber sua orientação sexual.