Influenciador revela que Carlinhos Maia só divulga rede social de homens que aceitam relações sexuais: ‘Tem que penetrar’

Iago Vaz, conhecido como Zago, falou sobre dinâmica durante entrevista em podcast

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:08

O influenciador digital Iago Vaz, conhecido como Zago, que acumula mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, revelou detalhes da relação de Carlinhos Maia com participantes do Rancho do Maia, projeto do influencer que tem o objetivo de imitar um reality show.

Durante entrevista no Podpah, podcast em vídeo apresentado por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico), Zago disse que Carlinhos Mais só divulga o perfil de homens do Rancho do Maia em suas redes sociais se houver relações sexuais. “Só entra no Rancho do Maia quem come Carlinhos”, disse.

“Você comeu o Carlinhos Maia? Eu não comi ainda”, diz em tom de brincadeira um dos apresentadores. “Ele me deu @? Ainda não, né? Mas quando ele dá, pode ter certeza que eu comi o bagulho”, responde Zago que participa do Rancho do Maia.

“Mas você tá nessa expectativa?”, pergunta um dos apresentadores. “Do @?”, questiona Zago. “Não, de comer”, responde o apresentador. Um dos apresentadores chega a brincar que o vídeo publicado será novamente barrado no YouTube por causa da conversa. “Se não mamar, não vai soltar o bagulho”, finaliza Zago.

