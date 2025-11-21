Acesse sua conta
Pagamento do Bolsa Família será antecipado em dezembro

Caixa fará os pagamentos do Bolsa Família entre os dias 10 e 23 de dezembro, antes do recesso de fim de ano

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 19:45

O pagamento do Bolsa Família referente a dezembro deste ano será antecipado pela Caixa Econômica Federal e começará a partir do dia 10. A medida, já tradicional a cada fim de ano, busca facilitar o planejamento financeiro das famílias beneficiárias em um período marcado por despesas extras, férias escolares e aumento do consumo.

Em meses comuns, os repasses do Bolsa Família são feitos nos últimos 10 dias úteis. Em dezembro, porém, o calendário termina no dia 23, último dia útil antes do Natal. Dessa forma, o pagamento é antecipado para que as famílias tenham mais tempo de se organizar para as despesas típicas do período.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

