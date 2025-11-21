Acesse sua conta
Contribuintes que caíram na malha fina do IR já podem consultar restituição; veja como

Cerca de 249 mil contribuintes foram afetados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Elaine Sanoli

  • Agência Brasil

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18:33

Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (21), os contribuintes que caíram na malha fina e resolveram suas pendências com a Receita Federal já podem verificar se e quando receberão restituição. Ao menos 249 mil foram afetadas e podem realizar a consulta ao lote da malha fina de fevereiro, que também contempla restituições residuais de anos anteriores desde às 10h.

Em todo o país, serão pagos cerca de R$ 494,09 milhões a 214.310 contribuintes. Os primeiros a receber serão os pertencentes à grupos prioritários, entre os quais estão 138.164 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix.

Contribuintes de 60 a 79 anos; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave; e contribuintes acima de 80 anos também têm prioridade.

Como fazer a consula

Para checar a informações da restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em 'Meu Imposto de Renda' e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Pagamento

O pagamento será feito em 28 de novembro na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar Restituição Não Resgatada na Rede Bancária.

