Biometria vira obrigatória para novos benefícios no INSS a partir desta sexta (21); veja o que muda

Mudança não afetará benefícios ativos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:42

INSS
INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (21), as solicitações de novos benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão ser feitas por meio de comprovação biométrica (através da digital). A mudança não será afetará em benefícios ativos e tem como principal objetivo combater fraudes. 

A exigência, por enquanto, é para os novos pedidos que serão feitos ao INSS. Para quem já recebe, a implementação será gradual e não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata.

Caso seja identificada a necessidade de atualização biométrica, o cidadão será comunicado individualmente e com antecedência para providenciar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) - documento de referência a ser usado para a biometria. 

Na primeira fase de mudança, serão aceitas as biometrias da Carteira de Identidade Nacional (CIN), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do Título de Eleitor. A partir de 1º de maio de 2026, quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos (CIN, CNH ou TSE) precisará emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) para dar andamento ao pedido. 

A CIN se tornará o único documento com biometria aceito para todos os requerimentos e manutenções de benefícios no INSS, unificando e simplificando a identificação a partir de janeiro de 2028. 

