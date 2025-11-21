ENTENDA

Biometria vira obrigatória para novos benefícios no INSS a partir desta sexta (21); veja o que muda

Mudança não afetará benefícios ativos

Maysa Polcri

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:42

INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (21), as solicitações de novos benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão ser feitas por meio de comprovação biométrica (através da digital). A mudança não será afetará em benefícios ativos e tem como principal objetivo combater fraudes.

A exigência, por enquanto, é para os novos pedidos que serão feitos ao INSS. Para quem já recebe, a implementação será gradual e não haverá bloqueio automático de benefícios ativos. Quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata.

Caso seja identificada a necessidade de atualização biométrica, o cidadão será comunicado individualmente e com antecedência para providenciar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) - documento de referência a ser usado para a biometria.

Na primeira fase de mudança, serão aceitas as biometrias da Carteira de Identidade Nacional (CIN), da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do Título de Eleitor. A partir de 1º de maio de 2026, quem solicitar um novo benefício e não possuir nenhuma biometria nos documentos aceitos (CIN, CNH ou TSE) precisará emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) para dar andamento ao pedido.