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Corpo é encontrado com marcas de tiros em rua de Camaçari

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima é um homem

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 15:29

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia Crédito: Elói Corrêa/ GOVBA

Um corpo foi encontrado com marcas de tiros em uma via pública de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na última sexta-feira (24). A vítima foi localizada na Avenida Industrial Urbana, no bairro Ponto Certo.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima é um homem, mas ainda não teve a identidade formalmente reconhecida.

Ele foi encontrado na tarde de sexta-feira (24) por agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ao chegarem ao local informado na denúncia, os militares encontraram a vítima no chão. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo.

Rondas e buscas foram realizadas a fim de identificar suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso. As investigações da 4ª Delegacia de Homicídios estão em andamento para identificar a vítima, bem como a autoria e a motivação do crime.

Tags:

Crime Camaçari

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