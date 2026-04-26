REGIÃO METROPOLITANA

Corpo é encontrado com marcas de tiros em rua de Camaçari

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima é um homem

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de abril de 2026 às 15:29

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia Crédito: Elói Corrêa/ GOVBA

Um corpo foi encontrado com marcas de tiros em uma via pública de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na última sexta-feira (24). A vítima foi localizada na Avenida Industrial Urbana, no bairro Ponto Certo.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima é um homem, mas ainda não teve a identidade formalmente reconhecida.

Ele foi encontrado na tarde de sexta-feira (24) por agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ao chegarem ao local informado na denúncia, os militares encontraram a vítima no chão. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo.