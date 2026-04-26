Corpo é encontrado com marcas de tiros em rua de Camaçari

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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de abril de 2026 às 15:29
Um corpo foi encontrado com marcas de tiros em uma via pública de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na última sexta-feira (24). A vítima foi localizada na Avenida Industrial Urbana, no bairro Ponto Certo.
Segundo informações da Polícia Civil, a vítima é um homem, mas ainda não teve a identidade formalmente reconhecida.
Ele foi encontrado na tarde de sexta-feira (24) por agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ao chegarem ao local informado na denúncia, os militares encontraram a vítima no chão. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo.
Rondas e buscas foram realizadas a fim de identificar suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso. As investigações da 4ª Delegacia de Homicídios estão em andamento para identificar a vítima, bem como a autoria e a motivação do crime.