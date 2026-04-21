Incêndio destrói galpão de reciclagem em Camaçari

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Carol Neves
Publicado em 21 de abril de 2026 às 07:37
Um incêndio destruiu um galpão de reciclagem na noite da segunda-feira (20), na Rua do Cedro, no Parque das Palmeiras, bairro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.
As chamas se espalharam rapidamente pelo galpão por conta do material altamente inflamável, mas não chegaram a atingir outros imóveis ao redor. As causas do fogo serão determinadas pela perícia.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foram mobilizadas para combater as chamas com o apoio de viaturas de grande porte e caminhões-pipa, garantindo o abastecimento contínuo de água durante a operação. A ação é conduzida por militares do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, com reforço do 14º Batalhão de Bombeiros Militar e da Defesa Civil, que atuam para conter o avanço do fogo e evitar que as chamas atinjam áreas próximas.
A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia e da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, responsáveis pelo isolamento da área afetada, medida adotada para garantir a segurança da população e facilitar o trabalho das equipes de emergência.