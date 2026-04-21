CHAMAS ALTAS

Incêndio destrói galpão de reciclagem em Camaçari

Fogo se espalhou rapidamente pelo galpão por conta do material altamente inflamável

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 07:37

Incêndio destruiu galpão Crédito: Reprodução

Um incêndio destruiu um galpão de reciclagem na noite da segunda-feira (20), na Rua do Cedro, no Parque das Palmeiras, bairro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

As chamas se espalharam rapidamente pelo galpão por conta do material altamente inflamável, mas não chegaram a atingir outros imóveis ao redor. As causas do fogo serão determinadas pela perícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foram mobilizadas para combater as chamas com o apoio de viaturas de grande porte e caminhões-pipa, garantindo o abastecimento contínuo de água durante a operação. A ação é conduzida por militares do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, com reforço do 14º Batalhão de Bombeiros Militar e da Defesa Civil, que atuam para conter o avanço do fogo e evitar que as chamas atinjam áreas próximas.