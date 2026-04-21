Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Incêndio destrói galpão de reciclagem em Camaçari

Fogo se espalhou rapidamente pelo galpão por conta do material altamente inflamável

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 07:37

Incêndio destruiu galpão
Incêndio destruiu galpão Crédito: Reprodução

Um incêndio destruiu um galpão de reciclagem na noite da segunda-feira (20), na Rua do Cedro, no Parque das Palmeiras, bairro de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Não houve feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

As chamas se espalharam rapidamente pelo galpão por conta do material altamente inflamável, mas não chegaram a atingir outros imóveis ao redor. As causas do fogo serão determinadas pela perícia.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foram mobilizadas para combater as chamas com o apoio de viaturas de grande porte e caminhões-pipa, garantindo o abastecimento contínuo de água durante a operação. A ação é conduzida por militares do 10º Batalhão de Bombeiros Militar, com reforço do 14º Batalhão de Bombeiros Militar e da Defesa Civil, que atuam para conter o avanço do fogo e evitar que as chamas atinjam áreas próximas.

A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia e da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, responsáveis pelo isolamento da área afetada, medida adotada para garantir a segurança da população e facilitar o trabalho das equipes de emergência.

Tags:

Incêndio

Mais recentes

Imagem - Plano Inclinado Liberdade-Calçada tem funcionamento suspenso por 45 dias a partir desta quarta (22)

Plano Inclinado Liberdade-Calçada tem funcionamento suspenso por 45 dias a partir desta quarta (22)
Imagem - Modelo e influenciadora: saiba quem é a jovem miss baiana morta após despencar de apartamento no Rio

Modelo e influenciadora: saiba quem é a jovem miss baiana morta após despencar de apartamento no Rio
Imagem - Gerente de banco é vítima de sequestro e tem filho levado por criminosos na Bahia

Gerente de banco é vítima de sequestro e tem filho levado por criminosos na Bahia