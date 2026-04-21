GRANDE PROPORÇÃO

Incêndio atinge loja da Casas Bahia em Feira de Santana e destrói eletrônicos e eletrodomésticos

Local não tinha vistoria dos Bombeiros, segundo autoridades

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08:01

Incêndio na Casas Bahia de Feira de Santana Crédito: Reprodução/Acorda Cidade

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja da Casas Bahia localizada na Rua Marechal Deodoro, no centro de Feira de Santana, na noite de segunda-feira (20). As chamas começaram por volta das 21h e se concentraram no primeiro andar do imóvel. O trabalho dos Bombeiros continua na manhã desta terça (21).

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e contaram com apoio de caminhões-pipa para reforçar o abastecimento de água durante o combate ao fogo. Foram realizados dois abastecimentos com suporte do Exército e da Secretaria Municipal de Agricultura da cidade. A falta de hidrantes na região e a dificuldade de acesso ao primeiro pavimento da loja retardaram o trabalho de combate.

Loja da Casas Bahia é destruída por incêndio 1 de 12

O incêndio atingiu uma grande quantidade de produtos armazenados no local, e diversos eletrônicos e eletrodomésticos foram destruídos pelas chamas. A presença desse tipo de material também contribuiu para a intensidade do fogo e dificultou a identificação do ponto exato onde o incêndio começou.

As equipes de socorro permaneceram atuando durante toda a madrugada e seguiam no local na manhã desta terça-feira (21), com apoio também de órgãos da Prefeitura de Feira de Santana. Parte da rua segue sem energia elétrica.

A tenente Jéssica, do Corpo de Bombeiros, explicou em entrevista à TV Bahia que a estrutura do prédio dificultou o acesso das equipes ao foco do incêndio. “Nós fomos acionados por volta das 21h para essa ocorrência. Quando chegamos ao local, era no pavimento superior. Começamos a combater, mas a edificação não possui nenhuma abertura lateral, não possui janelas, nem nenhum acesso, o que dificultou bastante a progressão das nossas equipes na edificação", avaliou. "Trouxemos a autoescada e começamos a fazer o combate por cima da edificação, com acesso por um prédio lateral, e passamos a madrugada toda com nossas equipes revezando no combate a essa ocorrência".

Ela destacou que a Casas Bahia não tinha extintores nem plano de combate a incêndios. "A loja não possuía vistoria do Corpo de Bombeiros", afirmou. A perícia vai determinar a causa das chamas. "A gente não consegue precisar porque existiam vários materiais eletrônicos na empresa. Não consigo dizer claramente de onde veio o início do incêndio".