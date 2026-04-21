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Concessionária anuncia envio de plataforma chinesa para obras da ponte Salvador-Itaparica

Os alvarás para instalação da plataforma a partir de junho já foram solicitados, diz empresa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08:46

Material está sendo enviado da China
Material está sendo enviado da China Crédito: Divulgação

A obra para construção da Ponte Salvador–Itaparica deve receber, na segunda quinzena de maio, um navio vindo da China com mais de 800 toneladas de equipamentos destinados à montagem de uma plataforma de trabalho na Baía de Todos-os-Santos. A concessionária responsável informou que o equipamento deixou o país asiático em 30 de março. Apesar da chegada do material, considerada etapa preparatória da obra, o projeto ainda depende de alvarás das prefeituras de Salvador e Vera Cruz. 

A plataforma operacional, com tecnologia desenvolvida na China, será instalada na Baía de Todos-os-Santos a partir de junho, segundo a concessionária responsável pelo projeto. A estrutura servirá para transporte de trabalhadores, insumos e equipamentos durante a execução da ponte e será removida ao final das obras, com reaproveitamento dos materiais. 

Apesar da nova etapa logística, o projeto ainda enfrenta entraves. Embora o governo estadual tenha divulgado cronograma com previsão de início das obras em 4 de junho, a construção segue dependente da Licença de Instalação, que ainda não foi autorizada.

Material vem de navio

Material deve ser usado em obra por Divulgação
Material deve ser usado em obra por Divulgação
Material está sendo enviado da China por Divulgação
Material deve ser usado em obra por Divulgação
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Material deve ser usado em obra por Divulgação

Plataforma marcará início das atividades no mar

De acordo com a concessionária ponte Salvador–Itaparica, pedidos de alvará já foram protocolados nas prefeituras de Salvador e de Vera Cruz para viabilizar a implantação dos primeiros canteiros de obras.

Na capital, os trabalhos iniciais estão previstos para a região da Avenida Engenheiro Oscar Pontes, que dará suporte às operações no mar e à construção do vão central da ponte. Em Vera Cruz, a previsão é de instalação do canteiro e avanço da plataforma em direção ao trecho central da travessia.

Segundo o gerente de Relações Institucionais da concessionária, Carlos Prates, “a implantação da plataforma representa o início dos trabalhos na Baía de Todos-os-Santos. A construção da ponte acontecerá por meio dessa plataforma, que será removida após a conclusão dos trabalhos. Seus materiais serão reaproveitados”.

A estrutura permitirá reduzir em cerca de 70% o número de embarcações operando simultaneamente na área da obra, o que deve minimizar interferências no tráfego marítimo, estima a concessionária. 

O canal principal de navegação será mantido com 400 metros de largura e 85 metros de altura. Também estão previstas passagens auxiliares para embarcações menores e corredores específicos para pescadores próximos às margens de Salvador e de Vera Cruz.

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Estruturas viárias e produção de pré-moldados

Além das frentes de trabalho em Salvador e Vera Cruz, o projeto prevê um canteiro no Estaleiro São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe, onde serão produzidos elementos pré-moldados utilizados na construção da ponte. As intervenções nos sistemas viários de acesso nas duas cidades devem começar posteriormente, segundo a concessionária. 

Com 12,4 quilômetros de extensão prevista, a ponte integra o Sistema Rodoviário Salvador–Itaparica, que deve incluir novos acessos viários na capital e a implantação de uma via expressa na Ilha de Itaparica, além da duplicação de trecho da BA-001.

Responsável pela implantação e futura operação do sistema, a concessionária é formada pelas empresas chinesas China Communications Construction Company (CCCC) e China Railway Construction Corporation (CRCC), dentro de contrato de Parceria Público-Privada com prazo total de 35 anos.

Projeto acumula adiamentos desde 2009

Prometida inicialmente em 2009, durante a gestão do então governador Jaques Wagner, a ponte ainda não saiu do papel após mais de uma década e meia de anúncios e revisões de cronograma. O novo calendário passou a prever o início das obras em junho, condicionado ao avanço das licenças.

O custo estimado do empreendimento também aumentou ao longo do período. O valor inicial, de R$ 5,4 bilhões, foi atualizado para cerca de R$ 13 bilhões, segundo o governo estadual, que atribui a revisão principalmente aos impactos econômicos da pandemia da covid-19.

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