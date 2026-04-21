DEFESA PESSOAL

Projeto propõe liberar spray de pimenta para mulheres em Salvador

Equipamento poderá ser utilizado exclusivamente em situações de legítima defesa



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08:20

Projeto libera venda de spray de pimenta para mulheres Crédito: Shutterstock

Um projeto de lei em Salvador propõe autorizar a aquisição e o porte de spray de pimenta por mulheres maiores de 18 anos para fins de defesa pessoal. A proposta, de autoria do vereador Maurício Trindade, ainda aguarda publicação.

O texto estabelece que o equipamento será classificado como instrumento de menor potencial ofensivo e poderá ser utilizado exclusivamente em situações de legítima defesa, conforme a legislação penal.

A proposta também determina critérios para a comercialização, como venda em estabelecimentos autorizados, registro da identidade da compradora e oferta de orientações sobre o uso seguro do produto.

Em caso de uso indevido, a usuária poderá ser responsabilizada conforme as normas vigentes.

O projeto ainda prevê campanhas educativas voltadas à prevenção da violência contra a mulher e ao uso adequado de instrumentos de proteção pessoal, com possível participação de órgãos públicos e entidades parceiras.

Na justificativa, o autor argumenta que a medida busca ampliar mecanismos de proteção diante dos altos índices de violência de gênero, oferecendo uma alternativa de reação em situações de risco.