Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 91 cidades baianas

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Esther Morais
Publicado em 21 de abril de 2026 às 09:17
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Salvador e outras 91 cidades do estado nesta terça-feira (21). O aviso é válido das 0h até 23h59.
Segundo o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h.
O que fazer durante o temporal?
O alerta atinge diversas regiões da Bahia, incluindo a Região Metropolitana de Salvador, o nordeste baiano, o centro-norte, o sul e o extremo oeste do estado.
Apesar de classificado como perigo potencial, o Inmet aponta baixo risco para ocorrências como queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O órgão orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Abaré, Acajutiba, Água Fria, Alagoinhas, Amargosa, Amélia Rodrigues, Aporá, Araçás, Aramari, Aratuípe, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Cairu, Camaçari, Camamu, Campo Alegre de Lourdes, Candeias, Cardeal da Silva, Casa Nova, Castro Alves, Catu, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Jacuípe, Conde, Coração de Maria, Coronel João Sá, Crisópolis, Cruz das Almas, Curaçá, Dias d’Ávila, Dom Macedo Costa, Entre Rios, Esplanada, Feira de Santana, Formosa do Rio Preto, Gandu, Governador Mangabeira, Igrapiúna, Inhambupe, Irará, Itanagra, Itaparica, Itapicuru, Ituberá, Jaguaripe, Jandaíra, Jiquiriçá, Laje, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Maraú, Mata de São João, Muniz Ferreira, Muritiba, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Olindina, Ouriçangas, Paripiranga, Pedrão, Pedro Alexandre, Pilão Arcado, Piraí do Norte, Pojuca, Presidente Tancredo Neves, Rio Real, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Gonçalo dos Campos, São Miguel das Matas, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Sátiro Dias, Saubara, Simões Filho, Taperoá, Teodoro Sampaio, Teolândia, Terra Nova, Ubaíra, Valença, Varzedo, Vera Cruz e Wenceslau Guimarães.