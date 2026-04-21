CONFIRA PREVISÃO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais 91 cidades baianas

Ventos podem chegar a 60km/h

Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2026 às 09:17

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Salvador e outras 91 cidades do estado nesta terça-feira (21). O aviso é válido das 0h até 23h59.

Segundo o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

O alerta atinge diversas regiões da Bahia, incluindo a Região Metropolitana de Salvador, o nordeste baiano, o centro-norte, o sul e o extremo oeste do estado.

Apesar de classificado como perigo potencial, o Inmet aponta baixo risco para ocorrências como queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O órgão orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Cidades sob alerta na Bahia: