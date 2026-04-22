Cidade baiana é a mais fria do Nordeste; veja temperatura

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Elaine Sanoli
Publicado em 22 de abril de 2026 às 23:41
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 15,5 °C nesta quarta-feira (22). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 16,2 °C.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Correntina, no Extremo Oeste, com 16,2 °C, e Lençóis, na Chapada Diamantina, com a mesma temperatura.
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