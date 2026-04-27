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Ação cultural reúne jovens e famílias em Camaçari com atividades de capoeira e inclusão social

Iniciativa leva oficinas, danças afro e apoio comunitário a diferentes bairros do município e reforça projetos sociais na Bahia

Carol Neves

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:30

Atividade Crédito: Divulgação

A força da cultura como ferramenta de impacto social foi o eixo do lançamento do projeto Ginga, realizado no último fim de semana em Camaçari, na Bahia. O encontro reuniu aproximadamente 200 jovens e familiares em uma programação voltada à vivência cultural e à convivência comunitária.

A iniciativa nasce de uma parceria entre a Tronox e a Associação de Capoeira Engenho, grupo com mais de 20 anos de atuação no município. A organização é reconhecida por seu trabalho de inclusão social por meio da capoeira e de atividades socioculturais voltadas principalmente a crianças, adolescentes e jovens, contribuindo também para a valorização da identidade cultural local.

Participantes de diferentes bairros da cidade estiveram presentes nas atividades, que incluíram aulas de capoeira, apresentações de danças afro e momentos de integração entre as famílias. Também foram oferecidos lanches ao público, o que ajudou a compor um ambiente de acolhimento ao longo do encontro.

Nos últimos anos, a Tronox tem ampliado sua atuação em projetos educacionais, esportivos e culturais na Bahia, com foco em iniciativas que buscam ampliar oportunidades em comunidades onde a empresa está presente.

Segundo Natália Leoni, líder de Comunicação da Tronox, o projeto se insere nessa estratégia de atuação social. “O projeto Ginga é um exemplo concreto de como a cultura pode transformar realidades, criando oportunidades e fortalecendo vínculos comunitários. Para a Tronox, apoiar iniciativas como essa é uma forma de contribuir diretamente para o desenvolvimento social e humano das comunidades”, afirma.