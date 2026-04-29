URSINHOS DE OURO

Haribo fecha fábrica no Brasil: o que vai acontecer com os ursinhos de goma?

Fábrica da gigante dos doces em Bauru fecha até julho

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:56

Haribo Happy Cola Crédito: Reprodução

O fechamento da única fábrica da Haribo no Brasil deixa uma dúvida no ar sobre o futuro da marca no país. A unidade localizada em Bauru, no interior de São Paulo, seguirá operando apenas até julho.

O fechamento da unidade deve afetar cerca de 150 trabalhadores. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bauru e Região informou que está conduzindo negociações para garantir benefícios aos funcionários impactados. A informação foi confirmada pelo portal g1.

Apesar do fim das atividades industriais, a empresa afirma que não deixará o mercado brasileiro. A estratégia agora passa por um novo modelo comercial, cujos detalhes ainda não foram divulgados, o que ajuda a alimentar a incerteza sobre como os produtos chegarão ao consumidor.

Conheça alguns dos produtos Haribo 1 de 16

A operação em Bauru, instalada no Distrito Industrial I, funcionava desde 2016 e era a única fábrica da companhia em toda a América Latina.

Fundada em 1920 pelo alemão Hans Riegel, a Haribo começou de forma modesta, com poucos utensílios e produção artesanal em uma cozinha. Dois anos depois, surgia o “ursinho dançante”, doce que daria origem ao clássico Ursinho de Ouro, um dos produtos mais conhecidos da marca.

A trajetória da empresa também passou por momentos de crise. Durante a Segunda Guerra Mundial, a falta de matéria-prima afetou a produção, e a morte do fundador, em 1945, agravou a situação. No ano seguinte, a companhia operava com apenas 30 funcionários. A recuperação veio rapidamente: em 1950, o número de trabalhadores já ultrapassava mil.