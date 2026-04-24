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Praia 'mais gay do mundo' fica no Brasil e recebe hotel de luxo de R$ 80 milhões voltado ao turismo LGBTQIA+

Projeto é da rede de hotéis de luxo gay Tryst Hospitality

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:41

Praia de Ipanema
Praia de Ipanema Crédito: Reprodução / Unsplash

Localizado na esquina das ruas ruas Farme de Amoedo e Prudente de Morais, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Hotel Ipanema Plaza será reaberto após quase dez anos fechado. O projeto será dedicado a atender o LGBTQIA+.

A rede de hotéis de luxo gay Tryst Hospitality chega à capital fluminense após a Prefeitura do Rio revogar o Decreto de 15 de julho, que declarava o imóvel de interesse público. As informações são do jornal O Globo.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro por Reprodução
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Rio de Janeiro por Divulgação
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Rio de Janeiro por Reprodução

De acordo com a Prefeitura do Rio, o objetivo é garantir o funcionamento do imóvel, mais especificamente para atender o interesse da Tryst Hospitality.

"Somos a primeira marca de hotéis de luxo gay do mundo. Não é gay friendly, nem hetero friendly, é gay. Todos são bem-vindos, mas a rede foi criada pela comunidade LGBTQIA+ para comunidade LGBTQIA+. Então, nossos hotéis estão em destinos icônicos do nosso público e faltava o Rio", explica Tristan Schukraft, fundador e CEO da Tryst Hospitality.

O empreendimento, segundo o jornal O Globo, terá uma piscina de borda infinita na cobertura, um restaurante exclusivo e outras comodidades. Ao todo, o hotel terá 140 quartos - o maior da rede em todo o mundo quando for inaugurado.

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"Praia de Ipanema. Festas na piscina do terraço. Serviço de quarto 24 horas. Luxo é mais do que contagem de fios em lençóis e piscinas no terraço. É sobre liberdade. É sobre estar na praia mais gay do mundo", diz Tristan Schukraft.

De acordo com a plataforma Booking.com, o ranking global de hospitalidade inclusiva posicionou o Rio de Janeiro entre as dez cidades mais acolhedoras do mundo para turistas da comunidade LGBTQIA+. A capital fluminense ocupa a nona colocação, com 627 acomodações certificadas. Além dela, o São Paulo aparece em terceiro lugar, enquanto Florianópolis figura na sétima posição.

Tags:

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